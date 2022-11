Promozione: Missaglia è crisi?

Per la squadra guidata da Magni nella scorsa giornata di campionato è arrivata ancora una sconfitta: 3-0 dalla Casati Arcore, terza della classe del girone B di Promozione. Una gara che ha visto andare subito sotto di un gol, dopo appena 15 minuti di gioco, la formazione lecchese. Poi poco prima della mezz'ora il raddoppio di Costantino e poi nel secondo tempo la rete di Prezioso. Insomma, un campionato al di sotto delle aspettative per la formazione di Missaglia che non ha ancora trovato una vittoria in questa stagione. Si, il salto di categoria si fa sentire ma per ora sono arrivati solamente due pareggi e questo porta la squadra biancoazzurra ad allontanarsi sempre di più dalla zona salvezza. Imsomma, una parte x più che difficile e in salita: non si trova nella posizione di classifica in cui si pensava potesse essere. In attesa degli innesti giusti del mercato invernale potrebbe risalire la classifica e diventare la mina vagante del girone.

Classifica

Arcellasco 24

Nuova Sondrio 23

Biassono 20

Casati Arcore 20

Cavenago 18

Calolziocorte 18

Vibe Ronchese 16

ColicoDerviese 14

Speranza Agrate 12

Costamasnaga 11

Galbiate 11

Concorezzese 10

Lissone 9

GrentArcadia 8

Aurora Olgiate 7

MissagliaMaresso 2