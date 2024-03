Pacco gara super e più sostenibilità: la ResegUp sta per tornare

La regina sta per tornare. Si alza il sipario sulla prossima edizione della skyrace lecchese ideata e organizzata dall’associazione sportiva 2slow che si correrà sabato 1° giugno 2024.

Conto alla rovescia ufficialmente partito per Resegup 2024. La skyrace che unisce i due simboli di Lecco, il lago e il Resegone, è stata presentata nella serata di ieri, venerdì 15 marzo, al Campus di Lecco del Politecnico di Milano. La gara si correrà sabato 1° giugno con via alle 14.30. Iscrizioni aperte dalle 21 di lunedì 18 marzo su www.kronoman.net, a disposizione 1200 pettorali. Invariato il costo di partecipazione che resta di 38 euro per chi si iscriverà entro il 31 marzo, per poi passare a 45 euro dal 1° aprile al 15 maggio e infine, dal 16 maggio al 26 maggio, giorno di chiusura delle iscrizioni, il costo sarà di 50 euro.

ResegUp 2024: il ritiro dei pettorali

I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 18 alle ore 22 di venerdì 31 maggio, e dalle 9.30 alle ore 13 di sabato 1° giugno in Piazza Garibaldi. Al termine della gara verranno premiati i primi tre atleti per ogni categoria di età (under 30, 31-40, 41-50, 51-60, e over 60) e per quest’anno ci sarà anche lo speciale “Premio Anniversario” in collaborazione con il birrificio “Du Lac” per chi si avvicinerà di più al tempo dichiarato in fase d’iscrizione.

Confermato il percorso di gara, con partenza da piazza Garibaldi, salita al rifugio Azzoni in vetta al Resegone e discesa dal versante di Morterone, passaggio dal passo del Giuf e dai Piani d’Erna, secondo passaggio al rifugio Stoppani e arrivo nuovamente in piazza Garibaldi.

A portare i saluti del Comune di Lecco che ospita la gara è stato il sindaco Mauro Gattinoni, ormai veterano della Resegup pronto a correre anche questa edizione. La parola è passata poi a Paolo Sala, presidente di 2Slow, associazione sportiva che ha ideato e organizza la corsa, affiancato per parte della presentazione dai due vincitori dello scorso anno, Mattia Gianola e Francesca Rusconi. “Per quanto riguarda il percorso non ci sono sostanziali novità – sottolinea Sala -. È confermata la variante Malnago e tutti i ristori, ad eccezione di quello della Bedoletta che verrà anticipato a Piano Fieno. Come lo scorso anno non ci sarà il cancello orario al rifugio Stoppani, fissato invece al ristoro di Piano Fieno. Resta invece confermato il cancello orario in vetta al Resegone di 3 ore e 20 minuti, così come il terzo cancello ai Piani d’Erna di 4 ore e 40 minuti e il tempo massimo di 6 ore per poter concludere la gara tagliando il traguardo di piazza Garibaldi”.

ResegUp: scarpe di ultima generazione nel pacco gara

Le novità di maggior rilievo di Resegup 2024 riguardano due aspetti importantissimi della gara: il pacco gara e le azioni introdotte per rendere l’evento sempre più sostenibile.

Il pacco gara marchiato Ande, da anni sponsor tecnico della manifestazione, conterrà un nuovissimo modello di scarpa lanciato proprio in occasione di Resegup 2024, come spiegato da Sara e Luca Anghileri responsabili dall’azienda lecchese: “Quest’anno abbiamo voluto puntare in alto, l’ufficio prodotto, ricerca e sviluppo, di Ande ha dato vita ad un progetto significativo nel mondo delle calzature realizzando la scarpa Thunder da trail running. Abbiamo chiesto agli amici di Resegup di poter omaggiare gli iscritti con questo speciale pacco gara, che per l’occasione sarà griffato con il logo Resegup. Affiancherà questa scarpa anche il modello Panther, rivolta alle ultra skyrace, ed entrambe saranno presentate in tutti i nostri negozi a partire da maggio”.

Cresce l’attenzione alla sostenibilità dell’evento, che già dalla scorsa edizione, grazie all’introduzione del bicchiere in silicone presente nel pacco gara, aveva fortemente ridotto l’utilizzo dei bicchieri in plastica. Da quest’anno ci sarà l’obbligo di utilizzare il bicchiere in silicone o altro contenitore per i liquidi, con l’eliminazione definitiva dei bicchieri in plastica.

Questa è solo una delle strategie adottate per Resegup 2024 grazie alla collaborazione con Sustainable stay hub, azienda specializzata in consulenza per la gestione sostenibile di eventi, come spiega la responsabile Stefania Corti: “Sostenibilità non significa solo ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso azioni e accorgimenti. È un percorso che si intraprende e che coinvolge anche altri aspetti, come quello sociale ed economico. Con Resegup iniziamo un percorso che coinvolgerà anche diverse realtà del territorio e alcune scuole, per raggiungere determinati obiettivi che non si esauriranno con questa edizione”.

Altro aspetto imprescindibile per la manifestazione lecchese è quello legato alla beneficenza, con una quota delle iscrizioni, pari ad 1 euro per ogni partecipante, che verrà donata a un’associazione del territorio. Quest’anno la scelta è ricaduta su ABIO Lecco, Associazione per il Bambino in Ospedale nata nel 2007 e che si occupa di rendere meno impattante e traumatico il ricovero dei bambini in ospedale, supportando al contempo le famiglie. Abio Lecco, è una onlus che promuove l’umanizzazione dell’ospedale, riducendo al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta.