Roberto Crippa, la corsa verso Venezia è iniziata (e si può seguire in tempo reale)

Il tentativo d'impresa è partito. L'ultratrail Lecco-Venezia, 271 chilometri da percorrere in solitaria e in tappa unica, ha preso il via nel tardo pomeriggio di giovedì 5 ottobre, con la partenza dell'olginatese Roberto Crippa, 57 anni, dalla sede della Canottieri Lecco alla volta della Serenissima. Accolto da amici, appassionati, da Marco Cariboni, presidente della Canottieri Lecco, e dal sindaco di Olginate Marco Passoni, Roberto ha iniziato la sua corsa alle 18 in punto, accompagnato dall’amico Francesco "Franz" Giordano, il cui compito iniziale è quello di affiancarlo in bicicletta fino a Pontida (Bergamo).

Lungo la prima parte del tragitto, altri amici membri del team, seguiranno l'ultramaratoneta, per aiutarlo a prendere il ritmo. Dalla cittadina del Giuramento, Roberto ha proseguito solo, ormai calati il buio e la sera, diretto no stop verso Bergamo e quindi Brescia. Il tutto, seguendo un percorso trailsostenibile, da lui tracciato in modo da allontanarsi dalle principali vie di traffico e stare a contatto con la natura. Un percorso che rimarrà poi disponibile per chiunque volesse affrontarlo, nella maniera preferita.

Nella notte, l'olginatese punterà sulla "Leonessa" per poi dirigersi verso la parte sud del Lago di Garda - atteso anche qui da un amico per i rifornimenti - e quindi passare dalla Lombardia al Veneto. A quel punto, da venerdì a sabato, il tracciato lo porterà in sequenza a Verona, nella provincia di Vicenza e quindi a Padova per correre verso Marghera e Mestre. In questa fase avanzata, tornerà l'affiancamento (in bici e per i rifornimenti) dei figli Olivier e Julien.

Segui l'impresa di Roberto Crippa

L'arrivo a Venezia, nella storica piazza San Marco, è previsto per la giornata di domenica 8 ottobre. Dalla riva del ramo lecchese del Lago di Como, alla Laguna e dunque alla riva del Mar Adriatico. Dopo la Lecco-Genova dello scorso anno, il nuovo lungo viaggio dell'ultramaratoneta è iniziato. Per seguirlo, passo dopo passo, sarà possibile collegarsi on line attraverso questo link di Strava, che darà modo di vivere la corsa in modalità live.

Questo il link per seguire Roberto: https://www.strava.com/beacon/2GPaMxxP42M. La Lecco-Venezia è patrocinata dal Comune di Olginate e ha come partners Ande, The Bike, Enervit, Shamrock Irish Pub e Società Canottieri Lecco.