Coppa del mondo di sci alpino, show di Tommaso Sala anche a Wengen

Tommaso Sala continua a fare benissimo in Coppa del mondo. Lo sciatore di Casatenovo, già portacolori dello Sci Club Lecco e della Polizia, domenica ha colto un brillante 8° posto nel classico slalom speciale di Wengen.

Nonostante non possa allenarsi in maniera ideale a causa del mal di schiena che non gli dà tregua, Sala ha chiuso ancora una volta tra i migliori dieci interpreti della specialità dei pali stretti.

Il brianzolo ha concluso la prima manche al sesto posto e nella seconda ha perso due posizioni, ma la prova è stata resa molto impegnativa a causa della fitta nevicata che ha cambiato il fondo della pista. In tanti, con i pettorali più alti nella prima e con i più bassi nella seconda, hanno sofferto le condizioni ambientali. Sala ha proposto una sciata accorta, con traiettorie molto vicine ai pali, particolarmente efficace sino al muro; nel tratto successivo ha perso qualche centesimo che l'ha fatto retrocede all'ottavo posto, ma sempre nell'élite della specialità.

La vittoria è andata al norvegese Henrik Kristoffersen, alla trentesima vittoria in Coppa, davanti allo svizzero Loic Meillard (al comando dopo la prima manche) e all'altro norvegese Lucas Braathen. Sala ha chiuso a 2"35.