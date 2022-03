Roberta Melesi brilla ai Campionati italiani e si mette al collo tre medaglie

È lecchese, per l'esattezza di Ballabio, una delle protagoniste ai Campionati italiani di sci alpino svoltisi questa settimana fra Bardonecchia e Sestriere. La 25enne Roberta Melesi ha chiuso la rassegna tricolore con tre medaglie: suo il titolo assoluto di combinata, davanti a Nicol Delago staccata di 3 decimi, bronzo a Karoline Pichler (+0″82). Melesi ha chiuso la manche di SuperG seconda e sesta nella prova di slalom speciale.

Nei giorni scorsi Roberta si è messa al collo anche il bronzo in gigante (al traguardo con 23 centesimi di ritardo) alle spalle di una sorprendente Elisa Platino e Marta Bassino (+0″18) e davanti a Federica Brignone. Nella prova di Supergigante, la disciplina in cui ha ottenuto i migliori risultati stagionali in Coppa del mondo, Melesi ha chiuso con l’argento dietro Nicol Delago per soli 7 centesimi, staccando Nadia Delago (+0″64).

A chiudere una settimana fantastica per lei da segnalare anche il quarto posto in discesa libera (titolo a Nadia Delago davanti alla sorella Nicol).