Serie D, la Casatese perde contro la Castellanzese

Una sconfitta di misura che la allontana dalla zona playoff. La Casatese non riesce a trovare quella vittoria che le serviva per rimanere attaccata alle prime cinque. I punti di distacco dall'Arconatese (vittoriosa a Vimercate) e dal Desenzano Calvina sono ora tre. La gara vede al 20′ una punizione insidiosa di Acquistapace, Mazzola svetta più degli altri ma il tiro termina di poco fuori dallo specchio. Una manciata di secondi dopo Colombo recupera la sfera, serve Chessa che calcia la gran botta, ma Trabattoni riesce a deviare con un colpo di reni. A metà dei primi 45′ De Angelis prova il tiro da fuori, Cincilla in due tempi la blocca evitando il vantaggio della Casatese. Alla mezz’ora Chessa va vicinissimo al vantaggio, salva ancora Trabattoni. Al 40′ succede di tutto: Acquistapace innesca Chessa che piazza l’assist in area per Compagnoni che sbatte su Trabattoni, poi Perego a due passi sbaglia e infine anche Colombo non riesce a trovare lo specchio. Sospiro di sollievo per i biancorossi.

Al 10′ della ripresa Recino prova ancora una volta l’incornata, Cincilla è ben posizionato. Al quarto d’ora De Angelis spreca un mezzo rigore in movimento: sinistro potente ma mal calibrato. Nel miglior momento della Casatese, al 21′, ci pensa Chessa a sbloccare la gara: Mandelli riesce a soffiare la sfera in mezzo al campo, cross di Esposito per il numero 7 che questa volta non si lascia pregare e supera con maestria Trabattoni.