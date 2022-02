Serie D, un punto per la Casatese contro la capolista Sangiuliano

Turno infrasettimanale con un pareggio per la Casatese che ferma infatti sul 2-2 la capolista City Nova. I brianzoli costringono i milanesi al pareggio, arrivato nel finale con Pontiggia. Una gara che sicuramente la compagine lecchese non meritiva di perdere, visto che al 20' della ripresa passa in vantaggio grazie a Sassella. L'azione parte da Isella che mette in mezzo, la palla arriva al limite con De Angelis che calcia in porta, la palla viene intercettata da Recino ed arriva sui piedi di Sassella che tutto solo mette dentro. Ma la reazione degli avversari di Sangiuliano è immediata: Al 27' però arriva il pareggio: Pedone serve Fall largo a destra, palla in mezzo per Barzotti che non sbaglia. Dopo quattro minuti i gialloverdi ribaltano il match: Qeros lasciato da solo non sbaglia.

A un minuto dal termine però l'arbitro fischia una punzione dal limite per un tocco di braccio di Spaneshi, che gli costa l'espulsione (per somma di ammonizioni), Pontiggia pesca il jolly e batte Balducci.

Ecco la classifica aggiornata del girone B.



City Nova 50

Brusaporto 44

Desenzano 42

Legnano 40

Folgore Caratese 40

Arconatese 39

Casatese 39

Virtus Ciserano 37

Breno 35

Sp. Franciacorta 30

Crema 30

Sona 28

Ponte San Pietro 27

Castellanzese 25

Brianza Olginatese 24

Real Calepina 24

Caravaggio 24

Leon 21

Vis Nova Giussano 20

Villa Valle 17