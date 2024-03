Utlac parla ancora più lecchese: Rock Experience è main sponsor

Sport, territorio, sostenibilità e Lago di Como sono i quattro pilastri della partnership siglata tra il noto brand d’abbigliamento outdoor Rock Experience® e UTLAC, Lake Como Ultra Trail, l’ormai nota gara internazionale di trail running, gara nata nel 2019 con l’ambizioso progetto di dare vita a un evento di corsa in montagna per valorizzare i territori che circondano uno dei laghi più noti del mondo: il Lago di Como. Giunti alla sua terza edizione, la gara che circumnaviga il Lago di Como è ora diventata una realtà affermata.

La UTLAC, una realtà che non si ferma al giro completo del Lago di Como per 250km in massimo 90 ore, ma che si presenta - anche nel 2024 - con la gettonata distanza di 30km, caratterizzata dallo scenografico trasporto via battello degli atleti sulla linea di partenza, e poi con la nuova lunghezza di 60km che parte da Como e che raggiunge Lecco lungo gli stessi sentieri della 250km - più precisamente i suoi ultimi 60 km - per quello che si annuncia un derby tra le città capoluogo, oggigiorno già rivali calcistiche, ma che hanno in comune il connubio vincente lago-montagna per cui sono noti in tutto il mondo.

Questa nuova distanza, tra lo stupore degli stessi organizzatori, è già in orbita di sold-out a due mesi dallo Start, con pochissimi pettorali ancora disponibili! Nelle parole del Ceo di Rock Experience® Michele Frigerio: “Questo nuovo accordo unirà per i prossimi tre anni un’azienda in forte espansione e che condivide con l’organizzazione della Utlac, la sensibilità e l’attenzione per la montagna e la passione per lo sport. Come marchio siamo nati a Lecco undici anni or sono. Abbiamo potuto vivere di persona - sia come praticanti e poi come azienda - lo sviluppo di tante attività outdoor negli ultimi dieci anni, e per questa nuova avventura, il nostro impegno sarà quello di sostenere questo evento su vari livelli, sia perché l’evento ha già dato prova di essere entrato nei calendari di atleti molto forti, anche stranieri, sia perché siamo un’azienda impegnata sui mercati internazionali ma al contempo fortemente legata al territorio e alla sua valorizzazione nelle varie attività marketing e sportive che già da anni portiamo avanti”.

UTLAC 2024: iscrizioni aperte

La UTLAC continua a crescere. Dall’edizione 2022 ad oggi, dai 150 partecipanti iniziali si punta ai 700 atleti iscritti. “Per la nostra azienda intraprendere questa nuova e proficua collaborazione è come compiere un ulteriore passo avanti. E durante i prossimi tre anni i due brand uniranno le loro esperienze per rendere l’evento Lariano sempre più vicino e specifico alle esigenze del mondo degli eventi del trail running internazionali”. Rock Experience® è onorata di questa nuova opportunità e partnership, diventando così il marchio Lecchese che farà conoscere e fornire attrezzature professionali per i tanti atleti di gare internazionali di endurance trail. Non vediamo l’ora di correre a fianco dei corridori di tutto il mondo sulle nostre montagne, intraprendendo con loro un viaggio straordinario, e di condividere la forte esperienza di vivere le meraviglie del Lario attraverso questa affasciante disciplina sportiva”.

Iscrizioni su WedoSport: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizioni.cfm