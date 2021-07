"Sul sacco rosso sono emerse problematiche nei condomini, serve un confronto"

Non una bocciatura, ma sicuramente la richiesta di porre mano ad una serie di modifiche che possano rendere più efficiente il nuovo sistema di raccolta dell’indifferenziato con il sacco rosso soprattutto nel Capoluogo, dove i condomini sono estremamente numerosi e dove quindi le problematiche relative si moltiplicano rispetto ad altre realtà comunali più piccole e meno densamente popolate.

È questo, in sintesi, il messaggio che Anaci Lecco, attraverso il suo presidente Marco Bandini, ha voluto lanciare oggi all’Amministrazione comunale di Lecco. "Abbiamo avuto modo di avere un confronto molto aperto con Silea - afferma Bandini - Non altrettanto con l’assessore competente del Comune di Lecco, che attendiamo ancora di poter incontrare, nonostante il rapporto di collaborazione che da anni abbiamo con lo stesso Comune attraverso lo sportello di consulenza gratuita per i cittadini. Su partite importanti come queste, è fondamentale un confronto a monte, preventivo, prima che un’iniziativa così impattante sulla vita quotidiana abbia inizio, cui faccia seguito poi un costante monitoraggio condiviso".

Ma nel concreto quali sono le problematiche più importanti incontrate in questa prima fase di sperimentazione dall’osservatorio privilegiato di Anaci? "In primo luogo va detto che più volte sono state modificate le comunicazioni alla cittadinanza che abitano nel condomini: in prima istanza era stato comunicato che i sacchi rossi dovevano essere portati all'esterno dai singoli condomini; successivamente che era possibile chiedere un sacco rosso condominiale e, in ultima analisi, che il sacco condominiale doveva essere utilizzato per l'immondizia del condominio e che le imprese di pulizia potevano racchiudere tutti i sacchi rossi dei condomini in sacchi trasparenti da portare all'esterno. Questo non ha certo aiutato".

"Il principale problema è di carattere logistico"

Ma il vero problema è legato ad un aspetto logistico: "La maggior parte degli immobili è datata e dispone di locali immondizia progettati senza considerare la raccolta differenziata e considerando passaggi frequenti relativi al ritiro - aggiunge il presidente degli amministratori di condominio lecchesi - Negli anni è mutata la situazione relativa alla gestione della raccolta differenziata: è incrementata la tipologia di sacchi e diminuita negli anni la frequenza del ritiro. Tali aspetti stanno causando un affollamento dei locali immondizia difficilmente gestibile anche nei complessi dove i condomini e le imprese si comportano in modo diligente".

Marco Bandini, Anaci Lecco.

Gli amministratori di Anaci si pongono anche un interrogativo rispetto al mancato ritiro dei sacchi non conformi: “Finché i sacchi di un condominio saranno depositati sulla pubblica via, potrà sempre capitare che qualche estraneo, di passaggio, collochi dei sacchi irregolari tra quelli rossi del condominio. Ci domandiamo chi debba pagare il costo relativo al relativo asporto o la multa. Non reputiamo corretto che tali costi debbano essere imputati al condominio. L’unica possibilità per evitare questa problematica sarebbe permettere l'accesso diretto ai locali immondizia da parte degli operatori di Silea".

Un’ultima nota riguarda la risposta che spesso viene fornita alle domande relative alla gestione del sacco rosso da parte del servizio rifiuti del Comune di Lecco: "La tendenza, che abbiamo sperimentato anche noi, è quella di rispondere che per ogni chiarimento il condòmino debba contattare il proprio Amministratore. Ebbene, credo che questo non sia il metodo più corretto, né funzionale".