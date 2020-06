Oggi l'ultimo saluto a Laura Siani, pm trovata morta nella sua abitazione

Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Laura Siani. La Basilica di Lecco, alle 14.30, ospiterà la cerimonia funebre del sostituto procuratore, 44 anni, trovata senza vita nel suo appartamento di via Cavour nella tarda serata del primo giugno dal collega Paolo Del Grosso, insospettito dal non consueto silenzio. Sul caso della donna, intanto, proseguono le indagini: tra qualche settimana si avrà l'esito dell'autopsia eseguita dal primario emerito di anatomopatologia dell’ospedale Manzoni Paolo Tricomi presso l'ospedale "San Paolo" di Milano, scelto per via delle misure sanitarie imposte per l'emergenza Covid-19. Per gli investigatori la tesi più accreditata è quella del gesto volontario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna stava conducendo, insieme allo stesso Del Grosso, al pm Antonio Chiappani e ad Andrea Figoni, l'accusa nel processo per il crollo del ponte di Annone Brianza, che nell'ottobre del 2016 provocò la morte del civatese Claudio Bertini. La scomparsa della Siani ha causato sgomento anche a Palermo, dove aveva condotto delle importanti inchieste legate a reati contro la pubblica amministrazione, assieme al procuratore aggiunto Sergio Demontis, e di mafia, con l’aggiunto Salvatore De Luca.