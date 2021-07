L'Ac Victoria piange il fondatore e storico presidente Luigi Tentori

Cordoglio a Calolzio, dove nel 1950 aveva fondato la società di calcio dell'oratorio, e a Vercurago dove abitava. "Un uomo che ha fatto crescere intere generazioni di ragazzi. Grazie Luigi per il tuo prezioso operato, non ti dimenticheremo"

Alcune delle immagini più storiche e significative lo ritraggono mentre tira le strisce bianche del campo dell’Ac Victoria, quel campo di recente riqualificato e da 70 anni punto di riferimento per tantissimi ragazzini che proprio all’oratorio di Calolzio hanno iniziato a giocare al pallone, tra amicizie e passione sportiva. E tanti di loro oggi lo piangono e lo ricordano con affetto.

Lutto nel capoluogo della valle San Martino per la morte di Luigi Tentori, fondatore della società di calcio che fa capo alla parrocchia di San Martino Vescovo in centro Calolzio. Tentori si è spento ieri all’età di 95 anni. Aveva lavorato alla Fiocchi Munizioni di Lecco, abitava a Vercurago e il suo nome era indissolubilmente legato all’Ac Victoria. Proprio lui era infatti stato il fondatore dell’associazione calcistica biancoazzurra, una delle più rappresentative del territorio calolziese insieme ad Ac Calolzio e Polisportiva Foppenico.

Passione sportiva, impegno continuo, legame con l’oratorio: in tanti in queste ore ricordano Tentori per quanto ha fatto a favore della comunità. Migliaia i bambini e i ragazzini che negli anni hanno giocato nella squadra da lui fondata nel 1950 collaborando con tanti parroci, volontari e sportivi del territorio. Per la sua instancabile e meritoria attività in ambito sportivo Tentori ottenne anche il titolo di Cavaliere della Repubblica. Nell’Ac Victoria da lui guidata era cresciuto e aveva militato anche quel Lorenzo D’Anna poi approdato in serie A con il Chievo Verona a fine anni Novanta e oggi allenatore.

“Oggi ci ha lasciato Luigi Tentori, presidente storico della nostra associazione sportiva - ricordano gli attuali dirigenti dell’Ac Victoria ora guidati dal presidente Paolo Pandolfi - Luigi è stato fondatore, presidente e sostenitore dell’Ac Victoria. Un uomo che ha fatto crescere intere generazioni di ragazzi di Calolziocorte. Grazie Luigi per quello che hai fatto, resterai per sempre nella storia della nostra bellissima società”.

I funerali di Luigi Tentori verranno celebrati domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 10 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolzio, la cerimonia procederà poi con la tumulazione nel cimitero di Vercurago. In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno ai famigliari del fondatore dell’Ac Victoria: ai figli Giuseppe, Marina (con Carlo) e Claudio (con Giusy), agli affezionati nipoti Alessio e Francesco e gli altri parenti. Con la scomparsa del presidentissimo Luigi se ne va, purtroppo, una bella pagina di storia calolziese.