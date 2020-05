Il tutorial del ristoratore: «Ecco come si entra in sicurezza in un locale ai tempi del Coronavirus»

Un tutorial per i propri clienti - e non solo - per spiegare come si entra in sicurezza in un locale. Lo ha realizzato Roberto Cantù, titolare della Trattoria "Cantù" di Olginate, aperta a fine Ottocento da una famiglia di pescatori e già premiata da Regione Lombardia come bottega storica. Oggi, per lui e per tanti altri operatori del settore bar e ristorazione, la scommessa è quella di ripartire in sicurezza. E per farlo, oltre ad attrezzare il proprio locale sull'Adda con tutti i dispositivi richiesti dalla normativa di sicurezza rispettando le distanze stabilite, ha realizzato anche una sorta di video guida.

«Ecco ragazzi, facciamo un breve tutorial di come si entra in un ristorante ai tempi del Coronavirus - esordisce Roberto guidando l'osservatore all'interno del locale - Ci si avvicina all'entrata che può essere una sola, si prova la temperatura, la mia è di 35 gradi e 8, si puliscono le mani, poi la signorina ci accompagna al tavolo, e qui spieghiamo un po' di cose...»

L'esercente olginatese illustra quindi le tipologie di tavoli a disposizione... «Se si è in più di una persona, ecco il tavolo grande, con oltre un metro di distanza a norma di legge. Se poi siete della stessa famiglia e abitate insieme posso mettervi anche allo stesso tavolo». Si arriva quindi alle ordinazioni: «La cameriera viene a prendere l'ordine o tramite la app che abbiamo oppure su un foglio monouso che poi viene buttato via».

Un percorso più lungo a dirsi che a farsi, ma comunque molto impegnativo da allestire per un ristoratore. Ancora una volta dunque gli italiani non si arrendono alle difficoltà e cercano di superarle ingegnandosi anche tramite questo modo innovativo e veloce di parlare al cliente. La speranza è che ora l'impegno di Roberto e di tanti altri ristoratori e baristi venga premiato. Per far rinascere paesi e città - in sicurezza - c'è bisogno anche di loro.