Le 10 sale cinematografiche della provincia di Lecco

Gestite da parrocchie e volontari, tengono viva la settima arte nel territorio: la guida per non perdersi la programmazione di ultime uscite e rassegne

Dopo la pandemia il cinema nel Lecchese riparte con intatta passione. Grazie all'impegno di volontari, associazioni e parrocchie, le sale del territorio si sono rinnovate e sono in grado di offrire al pubblico una programmazione interessante, con titoli di prima visione o quasi. Non c'è bisogno di andare nelle multisale fuori provincia, anche da noi si possono trovare una proiezione o una rassegna di qualità. A Lecco città le sale sono tre, tutte pronte a proporre film di prima visione, Palladium, Nuovo Aquilone e Cenacolo. Quali sono le principali nel territorio? Scopriamolo, per poter essere sempre aggiornati sulla programmazione dai siti internet (e rispettivi canali social).

Auditorium Casatenovo

Indirizzo: Viale Parini 1, Casatenovo

Sito internet

L'auditorium è la sala della comunità della parrocchia San Giorgio (Comunità Pastorale "Maria Regina di Tutti i Santi") di Casatenovo. Da vent'anni l'auditorium è gestito da un gruppo di volontari che con il loro impegno cercano di concretizzare gli obiettivi contenuti nel progetto di gestione. E hanno bisogno del fattivo aiuto della cittadinanza.

Auditorium Calolziocorte

Indirizzo: Piazza Arcipresbiterale, 3, Calolziocorte

Sito internet

Cinema gestito da volontari della comunità di Calolziocorte. Propone una rassegna di 33 film, titoli per bambini nel weekend, teatro e non solo. La rassegna "Film di qualità" è giunta nel 2021 alla 43^ edizione.

Cine-Teatro Jolly Olginate

Indirizzo: Via Don Carlo Gnocchi, Olginate

Sito internet

"Il cinema e il teatro a chilometro zero". Sala recentemente rinnovata nel 2018, può mandare in onda film sino a una risoluzione di 4K con Dolby Digital 5.1. Capienza 423 posti.

Casa del Popolo Bellano

Indirizzo: Via Roma, 2, Bellano

Sito internet

Una delle sale storiche della provincia, rinnovata nel 2006. Nel 2012 fu la prima del territorio a ospitare un proiettore digitale. Prime visioni e rassegna "Cinema di qualità". Gestito da associazione culturale. I posti a sedere sono 244.

Cinema Teatro "F. De Andrè"

Indirizzo: Piazza Leonardo Da Vinci, Mandello Del Lario

Sito internet

Un'altra delle sale con maggiore anzianità di servizio in provincia, nella piazza centrale di Mandello di fronte al Municipio. I titoli sono divisi tra "Film del weekend", di prima visione e usciti da poco, e la tradizionale rassegna del giovedì. La gestione è affidata alla Pro loco.

Cinema Teatro Paradise

Indirizzo: Via Don Ambrogio Invernizzi, 34, Dervio

Pagina Facebook

Rassegna di film di interesse per la sala derviese, attiva da molti anni al servizio del pubblico.

Cineteatro Artesfera

Indirizzo: Via Dell'Incoronata, 8, Valmadrera

Sito internet

Salla della parrocchia gestita da un gruppo - giovani, meno giovani, pensionati - che mette il proprio tempo e le proprie competenze a disposizione del pubblico. Prime visioni ma anche cineforum.

Cineteatro Cardinal Ferrari

Indirizzo: Largo Indipendenza, Galbiate

Sito internet

Il cineforum "I colori del cinema" è uno dei più seguiti del Lecchese. Tra le peculiarità della sala anche la rassegna "Pomeriggi al cinema". Al momento sono in corso lavori di ristrutturazione, motivo per cui il cinema è chiuso.

Cineteatro Manzoni

Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 24, Merate

Sito internet

Film usciti da poche settimane e prime visioni. Il cinema ha una convenzione per i possessori di carta Fiday Esselunga.

Sala Sironi

Indirizzo: Via Gorizia 6, Osnago

Sito internet

Gestito dalla parrocchia di Santo Stefano. Cinema d'essai, cinema per ragazzi, teatro amatoriale, musica, incontri.