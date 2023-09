ANPI e Casa Comune per Mandello Democratica: proposta di benemerenza a favore di Adriana Pasut

La Sezione Lario Orientale, unitamente al Comitato Provinciale di Lecco dell'ANPI, visto l'avviso pari oggetto datato 21/6/2023 a firma del Sindaco, avanza la proposta di attribuzione della benemerenza alla nostra concittadina Adriana Pasut vedova Maggi, scomparsa lo scorso settembre.

Adriana Pasut, classe 1924, aveva soltanto 19 anni quando nell’inverno 1943-44, mettendo a rischio la propria vita, sfidava i controlli e i rastrellamenti delle milizie fasciste e dei militari tedeschi per portare aiuto ai partigiani. Sorella di Domenico, classe 1922, che si era unito, in Valvarrone, alla 55^ Brigata Rosselli, Adriana partiva da Mandello in treno, scendeva a Dervio e da lì, a piedi, raggiungeva Introzzo con cibo e vestiti per i combattenti.

Domenico Pasut venne fucilato con altri cinque compagni a Fiumelatte l’8 gennaio 1945 e anche in loro memoria Adriana restò legata al mondo e ai valori della Resistenza.

Nei mesi successivi alla Liberazione collaborò con l’Ufficio Patrioti per redigere le pratiche di riconoscimento della qualifica di partigiano e in tutti gli anni successivi, fino alla sua scomparsa, non mancò mai di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile e alle commemorazioni dei caduti per la libertà.

Adriana Pasut credeva profondamente nella libertà e nella giustizia ed era impegnata a testimoniare questi valori, come dimostrano le sue presenze nelle scuole a raccontare ai giovani l’esperienza, le paure, gli ideali e le speranze di chi aveva combattuto per la liberazione del nostro Paese. Proprio in virtù dell’adesione profonda a quegli ideali, Adriana trovò la forza di perdonare i fascisti che uccisero suo fratello e lo fece abbracciando la moglie di uno di loro. Perché, diceva: “I partigiani non combatterono per spirito di vendetta, ma per ideali di libertà e di giustizia sociale”.

Vogliamo, infine, evidenziare come Adriana ben si inserisca in quel dibattito e quegli studi, resi più vivaci in questi ultimi anni, sul ruolo delle donne della Resistenza, spesso dipinto come di mero supporto quando, invece, con una costante attività, non solo sulle montagne, ma nella quotidianità della vita nei paesi e nelle città, rischiavano ben oltre la morte in battaglia.

Il Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Lecco, Enrico Avagnina

Il Presidente della Sezione ANPI Lario Orientale, Roberto Citterio