Abbandonano nel parco decine di sacchi con macerie edili: filmati e multati

Giro di vite contro i rifiuti selvaggi nel Lecchese. Gli ultimi episodi sono avvenuti a Valmadrera dove la polizia locale ha scovato e multato, grazie all'ausilio delle telecamere, due persone responsabili dell'abbandono di decine sacchi con scarti di lavorazione edili n un parco, e un uomo "reo" di aver lanciato dalla strada un sacco di immondizia nel bosco. Il punto su quanto avvenuto, e sulle sanzioni elevate, è stato fatto dal comandante Cristian Francese, alla guida del Corpo associato di polizia locale dei comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario.

"Nonostante in tutti questi 4 comuni sia presente da anni un’efficace e capillare servizio di raccolta differenziata e nonostante la presenza a Valmadrera di una ben attrezzata piazzola ecologica per la raccolta dei rifiuti - dichiara Francese - si ripete purtroppo il fenomeno dell’abbandono di spazzatura sulle pubbliche vie, in corrispondenza dei cestini e nelle aree meno edificate".

Ma ora è più difficile farla franca. "Grazie anche alle nuove tecnologie, quali lo sviluppo dell’impianto di videosorveglianza comunale, lo spostamento di cestini in luoghi più luminosi o comunque video sorvegliati, la presenza sui veicoli di servizio di dash cam, sono stati nei primi tre mesi del 2024 contestati 19 verbali a Malgrate e Valmadrera per il conferimento errato di rifiuti o l'abbandoni di scarti".

"In particolare è stato individuato un cittadino che provenendo da fuori città ha accostato il veicolo a lato della SS 639, lanciando poi un sacco di rifiuti domestici nella parte boschiva adiacente alla sede stradale - fa sapere il comandante - Individuato dalla pattuglia operativa sul posto, l'uomo ha dichiarato di non aver assolutamente compiuto la violazione di abbandono di rifiuti. Tuttavia, a seguito anche dell’acquisizione delle immagini della telecamera a bordo del veicolo di servizio, che ha comprovato la contestazione, il cittadino è stato sanzionato".

Ancor più grave la violazione accertata in data 28 marzo, a seguito di acquisizione dei filmati delle immagini delle telecamere di videosorveglianza recentemente installate, unitamente alla posa di un impianto luminoso presso il parco intercomunale Rio Torto di Valmadrera e Malgrate. "Nella serata del 27 due persone sono arrivate in auto accedendo abusivamente al prato del parco dove hanno poi abbandonato decine di sacchi e secchi contenenti macerie derivate da lavorazioni edili".

Gli agenti intervenuti sul posto la giornata seguente "grazie a un'approfondita ricerca e verifica del percorso effettuato dal veicolo" sono poi riusciti a individuare i responsabili multandoli con una sanzione amministrativa di 617 euro come previsto dal nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti che l’amministrazione comunale ha recentemente approvato. "Si segnala alla cittadinanza - conclude il comandante Francese - la necessità di contattare prontamente il Comando al numero telefonico delle emergenze 329 2103386. In alcuni casi solo un intervento immediato può consentire di individuare gli autori degli abbandoni".