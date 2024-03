Confapi e aziende danno una seconda opportunità ai giovani senza lavoro

Lavoro e sociale si fondono all'interno della prima "Academy del settore metalmeccanico". Confapi Lecco Sondrio e le aziende del territorio hanno dato una seconda occasione ai giovani inoccupati del territorio attraverso il progetto messo in pista grazie alla collaborazione con Mestieri Lombardia. Si è conclusa a febbraio l'edizione sperimentale del progetto che guarda ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che risiedono tra le province di Lecco e Sondrio, non studiano, non hanno un lavoro e non sono impegnati in un corso di formazione.

lI progetto mira a guidare questi giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato che comprende servizi di orientamento, opportunità formative ed esperienze professionali. Sette i partecipanti a questa prima edizione che hanno svolto la prima parte del corso nelle aule di Confapi Lecco Sondrio all'interno del quale hanno appreso le nozioni teoriche in ambito metalmeccanico: competenze tecniche, sicurezza sul lavoro e soft skill. A seguire i partecipanti hanno svolto in aziende associate a Confapi Lecco Sondrio un tirocinio retribuito (STF, Officine Santafede, Trimat, Italgard, Rosval, GBG e Ita). Al termine del corso quattro dei sette partecipanti sono stati assunti dalle aziende in cui si sono formati.

Quattro giovani trovano lavoro dopo la prima "Academy del settore metalmeccanico"

“Oggi siamo di fronte al paradosso per cui se da un lato abbiamo un elevato tasso di disoccupazione giovanile, stando agli ultimi dati OCSE siamo quinti al mondo, dall'altro abbiamo aziende che cercano giovani da inserire nelle loro realtà. Come Mestieri Lombardia vogliamo provare ad accorciare questa distanza promuovendo la formula delle Academy, percorsi formativi di breve e media durata realizzati in collaborazione con le aziende a partire dal loro fabbisogno di competenze. Le aziende promotrici, sono coinvolte attivamente in tutto il processo a partire dalla definizione dei contenuti e le docenze fino all'inserimento dei giovani, contestuale alla formazione, con un tirocinio o un contratto a tempo determinato. La formazione è quindi sia teorica che pratica e fortemente declinata in base al ruolo che i giovani andranno a ricoprire. In questo modo il gap si riduce: l'azienda può formare nuove risorse in maniera specifica, mentre i giovani si sentono da subito maggiormente ingaggiati (percependo un'indennità o uno stipendio) e acquisiscono un bagaglio di competenze di cui avranno realmente bisogno o che potranno facilmente spendere nel mercato del lavoro. Questa formula, che stiamo sperimentando all'interno di IN-JOBs4NEETs, progetto realizzato con il sostegno di JPMorganChase, si sta dimostrando particolarmente efficace in termini di placement come dimostra anche il percorso realizzato insieme a Confapi Lecco Sondrio”, spiega Fabio Loda, presidente di Mestieri Lombardia.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione - commenta invece Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio - più della metà dei partecipanti ha trovato lavoro e una specializzazione. Questo progetto è molto valido perché permette di venire incontro a due esigenze differenti: quelle dei ragazzi che cercano lavoro e le aziende che trovano personale qualificato formato nella stessa azienda. Come Confapi Lecco Sondrio siamo particolarmente sensibili al discorso "formazione" e da tempo siamo impegnati sia nell'ambito orientamento scolastico sia in quello di ricollocamento per quelle persone che hanno perso il lavoro oppure per i Neet, i giovani che né studiano né lavorano”.

I numeri di Api Formazione

Stefania Beretta, responsabile formazione scuola, ha tirato la riga in fondo al bilancio: “Con Api Formazione abbiamo erogato 433 corsi, 470 aziende coinvolte, 5.770 ore d’aula e 4.358 partecipanti, numeri che crescono e ci stimolano a fare ancora di più, migliorando ulteriormente il nostro servizio partendo dal questionario che inviamo alle aziende”. La collaborazione con Mestieri Lombardia nasce “da una semplice email arrivata dalla collaboratrice del presidente che ha stimolato la nostra curiosità, qualcosa di consolidato con le aziende ma per la prima volta proposto a un’associazione di categoria”.

Il tutto è rivolto ai ragazzi “che non studiano e non sono coinvolti in un percorso di formazione. A loro, dopo la preselezione dell’organismo lombardo, viene rivolto un percorso personalizzato all’interno delle aziende, che possono conoscere il ragazzo che poi verrà ospitato durante il tirocinio extracurricolare. L’abbinamento viene effettuato alla residenza del candidato”.

L’attività d’aula di circa 50 ore “ci ha dato molta soddisfazione, i ragazzi - supportati in tutto - si sono mostrati motivati e desiderosi di conoscere”, dopo il tirocinio curricolare è stato eseguito quello extracurriculare, retribuito. Attualmente sette ragazzi sono stati individuati e assegnati, oggi quattro di loro hanno un contratto di lavoro stabile. La prossima aula è già formata e vedrà la presenza di dieci ragazzi: “Un numero volutamente ristretto per non creare dispersione durante la formazione”.

Il caso delle Officine Santafede di Primaluna

Guardando alla praticità, è Fabio Benedetti di Officine Santafede Srl di Primaluna a raccontare il processo virtuoso che ha portato all'assunzione: “Sono molto contento, da un lato abbiamo avuto l’occasione di assumere un ragazzo che non avremmo mai assunto, dall’altro a lui abbiamo dato l’opportunità di essere assunto in un’azienda che non avrebbe mai raggiunto”.

All'interno della storica azienda è stato assunto un giovane togolese di 29 anni, arrivato in Italia in barca dalla Tunisia dopo alcuni anni di permanenza in Nordafrica: “Ci ha raccontato la sua storia, vissuta a Ballabio insieme ad altri ragazzi extracomunitari, e mi è piaciuta subito. Si è presentato come molto volenteroso, in otto mesi ha imparato bene la lingua italiana e questo ha dimostrato quanta voglia avesse d’inserirsi nell’ambiente e in Italia. Sul finire dello stage i ragazzi che lavoravano con lui mi hanno chiesto di assumerlo, al momento ha un contratto di sei mesi ma l’intenzione è quella di confermarlo”. Ora, tra l'altro, deve anche sostenere l’esame di terza media.

Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco, ha chiuso la mattinata: “Come associazione abbiamo voluto costruire qualcosa di nuovo, diversamente dalla formazione continua, e per questo motivo abbiamo subito raccolto l’invito volto alla sperimentazione di questo modello. In questi anni abbiamo voluto investire su una struttura che ci permette di mettere in piedi un iter, ma la parte più piacevole è stata nel riscontrare l’interesse concreto delle aziende: siamo ben contenti di lanciare una nuova edizione”.