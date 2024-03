I bambini in paese sono sempre meno: le scuole vengono unificate

Un unico edificio per due scuole, un accorpamento utile in un'epoca in cui gli iscritti calano in maniera costante. Ad Abbadia Lariana si guarda al futuro e, soprattutto, al presente. Il tasso di natalità negli ultimi anni indica un trend chiaro e i bambini frequentanti la scuola primaria sono sempre meno. Se una volta le classi avevano più sezioni, ora è un successo riuscire a formare una sola classe per annata. Questo stesso problema si trovano ad affrontarlo paesi di dimensioni simili.

Partendo da questa riflessione, l'Amministrazione comunale di Abbadia ha deciso di portare le ex scuole medie (facenti parte dell'Istituto Volta di Mandello) nella stessa struttura che da sempre ospita le ex elementari in via per Castello: il progetto, che prevede adeguati ampliamento e ottimizzazione degli spazi, è già stato redatto ed è stato illustrato dal sindaco Roberto Azzoni lunedì sera in sala civica, in occasione dell'ultimo dei quattro incontri con la cittadinanza per l'imminente fine del mandato.

Dal punto di vista strutturale, negli ultimi mesi si è già provveduto all'adeguamento sismico della primaria e alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con accumulo, per una spesa complessiva di 150mila euro.

"Visto il calo demografico si è pensato di unificare le due scuole in un unico polo e per questo è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva (68mila euro con bando ministeriale, ndr) - ha spiegato il primo cittadino - L'attuale struttura, sottodimensionata, verrà allargata sfruttando locali da recuperare. La primaria verrà portata al piano rialzato, con le cinque classi e un laboratorio. Il primo piano avrà un ingresso posteriore e sarà dedicato alle classi delle medie, con due laboratori. Il piano seminterrato vedrà il recupero dello spazio ora annesso all'edificio ma non fruibile. All'esterno l'asfalto verrà rimosso. Una scuola più attrattiva - ha aggiunto Azzoni - potrebbe essere un buon modo di attirare famiglie anche dal territorio e ampliare così i numeri. In una seconda fase l'Amministrazione andrà a cercare risorse per la sua realizzazione".