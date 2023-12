Santa Maria Hoè: conclusi i lavori all'acquedotto, riapre via Risorgimento

Conclusi a Santa Maria Hoè i lavori di fognatura e linea di acquedotto in via Risorgimento. La strada è stata riaperta nei giorni scorsi al termine dell'intervento.

Il sindaco del comune brianzolo, Efrem Brambilla, ha commentato con soddisfazione la conclusione delle opere, per le quali ha dichiarato "mi sono battuto dieci anni".

In particolare, "perché venisse rimosso il depuratore di fognatura a monte che scaricava nella fascia di rispetto delle sorgenti idropotabili di Santa Maria Hoè; perché anche i residenti della frazione Paù di Santa Maria Hoè avessero la linea di fognatura e non più le vecchie vasche, quindi diventasse finalmente anch'essa una zona servita; e perché potesse attingere all'acqua del lago e non avesse più bisogno di autobotti in caso di prosciugamento delle sorgenti del Monte di Brianza".

"Grazie a chi ha contribuito all'opera"

Al termine di un lungo interessamento il progetto è stato infine attuato da Ato e Lario Reti Holding sotto il finanziamento del Piano Lombardia di Regione Lombardia. "Vedere che dopo tanta fatica è stato realizzato riempie di vera gioia - commenta Brambilla - Ti fa capire che se ci credi… puoi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera, soprattutto Lario Reti Holding. Anche se è stata lunga oggi abbiamo sottoservizi importantissimi per i cittadini e un ambiente più pulito, meno inquinato. Ringrazio moltissimo i cittadini di Santa Maria Hoè Est che risiedono nelle frazioni Paù, Sancina e in tutta via Risorgimento per la grande pazienza dimostrata per questi importanti lavori che hanno completamente tirato in aria tutto, con continue chiusure di corsie e strade. Lo stesso vale per i cittadini di Cagliano, Campsirago e Giovenzana".