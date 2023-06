Nuovo allagamento, chiuso lo svincolo di accesso alla Statale 36 tra Suello e Civate

Poche ore di pioggia e un nuovo allagamento lungo lo svincolo di accesso alla Statale 36 tra Suello e Civate, in direzione Lecco. Il disagio - con rallentamenti al traffico - si è riproposto oggi, martedì 16 giugno, replicando così quanto avvenuto domenica 4 giugno. In quel caso era rimasta chiusa per diverse ore la SS639 a Suello.

Alle 15 la nuova chiusura provvisoria, confermata alle 15 anche dai canali social delle Amministrazioni dei due comuni vicini alla SS36: "Attenzione: lo svincolo di accesso SS36 Suello-Civate in direzione Lecco è temporaneamente chiuso per allagamento".