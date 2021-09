Gruppi di parola per riattivare il benessere psicologico e sociale nei disoccupati

Prezioso aiuto in provincia per chi ha perso il lavoro. Al via il progetto AMALav - Auto-Mutuo-Aiuto Lavoro, promosso dalle amministrazioni comunali di Lecco e Valmadrera e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto Valoriamo per un welfare a km 0 e sostenibile.

AMALav è dedicato ai cittadini disoccupati residenti nella città di Lecco e nei comuni afferenti al Polo Lago (Valmadrera, Civate, Malgrate, Pescate, Oliveto Lario) con l'obiettivo di facilitare il loro reinserimento lavorativo e quale occasione per fronteggiare eventuali emergenze occupazionali derivanti dall'attuale situazione emergenziale socio-economica e sanitaria. L'iniziativa propone la realizzazione di specifici gruppi di parola secondo la metodologia dell'Auto-Mutuo-Aiuto finalizzati a riattivare il benessere psico-sociale delle persone coinvolte, quale condizione per ritrovare nuove e positive energie progettuali.

"Contrastare l'impatto della pandemia"

"L'Amministrazione di Lecco insieme ad altre del territorio - spiega l'assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni - sta mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a contrastare i rischi dati dall'impatto della pandemia sulle nostre famiglie, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione. Sappiamo che la perdita del lavoro è spesso vissuta come un fallimento personale e che, al contrario, la consapevolezza delle proprie potenzialità permette più facilmente di riaccedervi. Per questa ragione il progetto sperimentale AMALav arriva al momento giusto e, in concerto con tutte le altre misure di sostegno e di formazione proposte, può aiutare i nostri cittadini che hanno perso il posto di lavoro. Si compone dunque un altro importante tassello del progetto Valoriamo di welfare a km 0".

Le info sugli incontri

A integrazione del lavoro di gruppo, il progetto offre una serie di incontri formativi e informativi sulle tecniche e strategie di ricerca del lavoro progettati in sintonia con i bisogni emersi dai gruppi nello svolgersi dei percorsi. Il progetto, mutuato da esperienze condotte con successo in altre province lombarde, a Lecco si rivolge ai cittadini residenti con il primo incontro in programma martedì 28 settembre alle 10.15 presso l'Agenzia Mestieri Lombardia U.O. di Lecco in Corso Promessi Sposi 44 e successivi incontri presso il Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre 22. A Valmadrera presso la Sala Consiliare del Centro Culturale Fatebenefratelli n° 6 si svolgeranno gli incontri per i cittadini delle amministrazioni comunali afferenti al Polo Lago: Valmadrera, Civate, Malgrate, Pescate e Oliveto Lario. Il primo sarà lunedì 27 settembre alle ore 10.15.

Gli incontri, di due ore ciascuno, saranno organizzati a cadenza quindicinale fino a maggio 2022 e realizzati in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. Il primo incontro avrà carattere informativo e non presuppone l'adesione all’intero percorso. La partecipazione dei cittadini è libera e gratuita e soggetta a prenotazione. Per prenotarsi o chiedere informazioni è possibile contattare il numero 342 8170088 o scrivere una mail a amalav@coopaeris.it.