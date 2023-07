Aperto per Ferie 2023: ad agosto oltre 600 imprese a servizio dei cittadini

Auto in panne? Porta di casa bloccata? Frigorifero rotto? Ma anche organizzare una pizzata in compagnia con birre artigianali o, perché no, concedersi qualche coccola da estetista e parrucchiere. Quante emergenze, o esigenze, possono verificarsi anche durante le vacanze? Ad agosto, però, quando le città notoriamente si svuotano, trovare una risposta può non essere così immediato. E allora, come fare?

La risposta, per il 28° anno consecutivo, arriva dall’iniziativa targata Confartigianato Imprese Lecco, "Aperto per Ferie" che, a dispetto del tempo che passa, continua a ricevere apprezzamenti sia da parte delle imprese aderenti che dagli utenti finali. Le adesioni da parte delle imprese artigiane salgono a 648 mentre per quanto riguarda il gradimento del servizio, lo scorso anno sono state registrate oltre 400 visite al sito nel solo mese di agosto.

Il sito dedicato sarà online dal 1° al 31 agosto

Il sito dedicato all’iniziativa apertoperferie.artigiani.lecco.it verrà messo online dal 1° al 31 agosto. Accedendo al portale sarà possibile conoscere gratuitamente tutte le imprese associate a Confartigianato che manterranno aperta la propria attività nel periodo indicato. La ricerca è molto semplice: le attività potranno essere individuate in base al mestiere, alla località e alla ragione sociale. Per ognuna saranno messi in evidenza i contatti, i giorni e gli orari di apertura, la mappa per la navigazione ed eventuale servizio a domicilio. Il sito può essere consultato in italiano e in inglese. Nello stesso periodo, verrà lanciata una campagna social ad hoc con un video fruibile nella doppia lingua con l’obiettivo di raggiungere cittadini e turisti.

"Partiamo da alcuni dati elaborati dall’osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia - commenta Ilaria Bonacina, neopresidente Confartigianato Lecco - In termini di presenze turistiche, la nostra regione sta vivendo una fase di grande recupero rispetto al periodo pre pandemia. Nell’ultimo anno sono cresciute soprattutto le presenze turistiche straniere (notti trascorse in strutture), con un + 90,8% (2022 su 2021, -5,4% su 2019). In questo quadro, il nostro territorio non è da meno e ottiene un risultato straordinario, forse inaspettato: la provincia di Lecco è infatti al secondo posto in Lombardia per numeri turistici pre-covid con l’1,9% delle presenze straniere e un recupero del + 18,4% rispetto al 2019".

Un servizio anche per i turisti, in grande crescita

"Va sottolineato come il sistema turistico lombardo sia tra le prime cinque destinazioni regionali in Italia per vacanze nel periodo estivo luglio settembre e anche Lecco ottiene un risultato molto positivo con un +29,8% sul 2019 ottenendo anche in questo caso il secondo posto sul podio. Questi numeri ci incoraggiano a mettere a punto soprattutto quest’anno una risposta performante nei confronti di chi arriva nella nostra provincia e cerca un’attività artigiana aperta a cui rivolgersi in tranquillità”.

“Le aspettative positive per l’estate 2023 - prosegue Bonacina - trainano anche la domanda di lavoro con 950 imprese artigiane coinvolte nei principali settori identificati come più interessati dalla domanda turistica. In particolare, 133 imprese di abbigliamento e calzature, 173 dell’agroalimentare, 280 attività dei servizi, 6 attività ricreative, culturali e di intrattenimento, 172 ristoranti e pizzerie, 120 imprese del trasporto locale per un totale di 2.784 addetti. È chiaro come con questo trend sia indispensabile per Confartigianato mettere a disposizione la propria struttura e le proprie competenze per essere al fianco degli imprenditori nell’intercettare un pubblico interessato alle proposte artigianali del territorio".

"Gli artigiani non vi lasciano soli"

"Anno dopo anno, Aperto per Ferie continua a riscuotere successo tra i nostri imprenditori e i cittadini, quindi cerchiamo sempre di migliorarla e innovarla - aggiunge Matilde Petracca, segretario generale Confartigianato Lecco - Rispetto a quando è nata, l’iniziativa ha necessariamente cambiato pelle adattandosi ai mutamenti tecnologici e di pubblico. Con il sito web completamente rinnovato lo scorso anno e una campagna mediatica e social dedicate, andiamo a rivolgerci maggiormente ai turisti, che, come ci dicono i numeri, sono i veri protagonisti dell’estate lecchese. Ma la nostra attenzione, che deriva dal forte radicamento sul territorio, sarà sempre rivolta anche al cittadino, soprattutto fragile, che nel mese di agosto può vivere situazioni di solitudine e incappare in qualche fregatura: Aperto per Ferie è il nostro modo di dire 'ci siamo' anche durante le ferie estive, Confartigianato non vi lascia soli".

I numeri (e i servizi) di questa 28esima edizione

Sono ben 648 le imprese iscritte all’Associazione che hanno aderito alla 28^ edizione. Oltre 70 i mestieri coinvolti: alimentaristi, installatori elettrici e termoidraulici, autoriparatori, fabbri, falegnami, tecnici informatici, tassisti, aziende nautiche e di autonoleggio o noleggio di bus, estetiste, parrucchieri e attività di servizi vari per la persona e per la casa. Tra queste, 75 saranno aperte il giorno di Ferragosto, mentre 59 saranno quelle tutto il mese di agosto. Anche le aree geografiche sono tutte rappresentate, dal Lago alla Valsassina, dalla Città di Lecco al Meratese. E visto il forte apprezzamento dei cittadini nei confronti di “Aperto per Ferie”, hanno aderito anche aziende da fuori provincia, in particolare dalle zone limitrofe della Bergamasca, del Comasco, dell’Alto Lago e del Monzese.