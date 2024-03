Quarto ponte, è il giorno zero: Salvini posa la prima pietra

La rivoluzione sulla Strada Statale 36 inizia oggi. Dopo mesi di dibattito e polemiche, alle 11 di venerdì 1° marzo sarà il ministro leghista Matteo Salvini a posare la prima pietra dell'ormai celebre quarto ponte. Retorica a parte, a quell'ora scatterà la cerimonia per la posa della prima pietra dei lavori di adeguamento a tre corsie della carreggiata nord in corrispondenza del ponte Manzoni e la costruzione di un nuovo ponte su sul fiume Adda in adiacenza al già esistente Ponte Manzoni per il collegamento della viabilità locale da realizzarsi tra i comuni di Lecco e Pescate.

La realizzazione è affidata ad Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, presso il parco Addio Monti in via Alzaia a Pescate. Poco dopo è previsto il punto stampa durante il quale interverranno il sopracitato ministro per le Infrastrutture e Trasporti, l’amministratore delegato di Anas Aldo Isi, l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi e il presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Il saluto di De Capitani: “Ciao parco Addio Monti”

Saluto melanconico del sindaco pescatese Dante De Capitani: “Da oggi rimarrai chiuso per due anni, il prezzo da pagare per un traffico più fluido in paese. Ciao Parco Addio Monti...”, ha scritto il primo cittadino sui social. Celebri le sue battaglie per la realizzazione del viadotto: per protesta, a luglio 2019, chiuse la rampa d'accesso al ponte Manzoni per sollecitare Anas, ma negli anni non sono mai mancati gli spunti sul tema da parte sua. L'ultimo tira e molla è stato con il Comune di Lecco, che ha chiesto a gran voce la realizzazione di un ponte a due corsie: per il momento si faranno quella in direzione del capoluogo e la ciclopedonale, ma la struttura sarà predisposta al raddoppio per la circolazione a doppio senso. Entro la fine del 2025 la nuova opera vedrà la luce, l'investimento complessivo è di 35 milioni di euro.