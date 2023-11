Rifacimento di via Mazzini: nel vivo i lavori della strettoia

Oggi, martedì 21 novembre, entra nel vivo a Ballabio la seconda e ultima tranche di lavori di via Mazzini riguardante il tratto nella strettoia tra i due semafori. "In questo tratto stradale nello scorso mese - dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore ai lavori pubblici Celestino Cereda - Lario Reti Holding ha effettuato importanti lavori alle condutture interrate in modo da riparare una perdita preesistente, mentre da domani cominceranno i lavori di asfaltatura. Un intervento che prevede una preventiva schiarifica del manto stradale con successiva stesura del 'tappeto bituminoso', un lavoro quanto mai necessario visto lo stato malconcio del manto stradale attuale".

Oltre ai lavori asfaltatura, in risposta alle richieste di alcuni cittadini, verrà anche posizionata una nuova caditoia in grado di raccogliere un volume maggiore di acqua in caso di forti temporali. Nella mattinata di martedì 21 novembre, i bus scolastici transiteranno regolarmente su via Mazzini fino alle ore 8, mentre successivamente la fermata dei bus di piazza San Lorenzo sarà spostata in quella di via Provinciale zona Ristoro, fino al termine dei lavori. La fine del cantiere è prevista per le ore 18 di venerdì 24 novembre, ma non si esclude una conclusione anticipata.