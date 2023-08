ll bar sul lago dove paghi due euro per tagliare a metà un toast

Le varie polemiche sui prezzi nei bar e ristoranti del Lago di Como regalano ancora sorprese e continuano a fare discutere. "Dopo la segnalazione di chi ha pagato 20 euro per caffè e brioche e 15 euro per uno spritz - fanno sapere i colleghi di QuiComo - ci fanno notare qualcosa che davvero non avevamo mai sentito". In un noto bar di Gera Lario, al confine con la provincia di Lecco, per farsi tagliare in due un toast una coppia ha dovuto pagare 2 euro. La cifra è stata regolarmente segnata sullo scontrino e quindi "tassata".

Scrive la persona che ha fatto la segnalazione (con tanto di scontrino allegato) su Tripadvisor: "Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast ? Incredibile ma vero". La vicenda sta facendo molto parlare anche oltre i confini locali e il proprietario del noto bar avrebbe giustificato questi due euro perché ha dovuto usare due piattini e aggiungere tovaglioli.