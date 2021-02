Il Centro sportivo comunale "Al Bione" è pronto a riaprire al 100% delle attività

Trovato l’accordo tra In Sport, gestore del centro sportivo comunale "Al Bione", e l’Amministrazione comunale per la pronta riapertura di tutti gli impianti.

Compatibilmente con l’evolversi delle indicazioni del governo nazionale, il Centro riaprirà anche nelle aree coperte (piscina e palestra) a partire dal 6 marzo 2021 per tutti i cittadini e già nei prossimi giorni – sulla base degli accordi diretti con le società sportive agonistiche – per gli atleti che partecipano a campionati e manifestazioni di interesse nazionale.

L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta del gestore di procedere a un riequilibrio economico con l’adozione di nuove tariffe che consentono alle squadre lecchesi di tornare ad allenarsi nell’impianto "Al Bione" con condizioni più favorevoli rispetto ad altre strutture del territorio. Su questo aspetto il dialogo con le associazioni sportive professionistiche non si è mai interrotto e ha consentito di valutare passo dopo passo le migliori condizioni per tornare ad allenarsi nella casa sportiva dei lecchesi.

Parimenti è stato individuato un tetto massimo di copertura di una parte dei costi di gestione, con una compartecipazione da parte dell’Amministrazione comunale fino a un massimo di 95mila euro per il periodo fino al 30 giugno 2021 sulla base delle spese che verranno rendicontate dal gestore.

L'Amministrazione comunale sta effettuando un ulteriore approfondimento per individuare un nuovo modello gestionale e operativo che consenta la sostenibilità generale dell’impianto anche in epoca di pandemia mondiale, cioè una formula in grado di adattarsi più facilmente ad eventuali restrizioni, norme di contingentamento, eventuali variazioni di aperture e chiusure delle attività.

2020, un anno difficile

In seguito al periodo di lockdown, nonostante le gravi ripercussioni sulle entrate economiche delle strutture sportive, In Sport, gestore del centro sportivo comunale Al Bione, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, «ha compiuto ogni sforzo possibile per consentire una pronta riapertura dell’impianto sin dal mese di giugno 2020 - spiegano gestore e Comune -, garantendo così una immediata ripartenza delle attività nel rispetto della sicurezza del personale e degli utenti. Il centro sportivo comunale di Lecco è quindi rimasto aperto al pubblico, nonostante le pesanti restrizioni e costi di gestione, sino al 24 ottobre 2020, data di emanazione del DPCM che ha nuovamente decretato lo stop per le attività sportive che tuttora persiste e che aggrava in maniera drammatica la crisi di tutto il settore sportiv».

Anche alla luce del DPCM del 14 gennaio 2021, che ha ulteriormente prolungato la chiusura al pubblico degli spazi sportivi almeno sino al 5 marzo 2021, In Sport «ha collaborato attivamente con l’Amministrazione e gli uffici comunali per cercare di erogare il maggior numero di servizi possibili nella parte esterna alle associazioni del territorio nel rispetto delle normative. Da gennaio 2021 il centro Al Bione è dunque aperto nelle aree scoperte, garantendo anche grazie alla nuova pista di atletica, la possibilità crescente per gli atleti di tornare ad occupare gli spazi a loro dedicati».

Ora In Sport e l’Amministrazione comunale hanno definito anche la riapertura delle parti coperte (piscina e palestra) per le associazioni locali, che avverrà non appena terminate le operazioni di riavvio degli impianti.

Successivamente – appena le normative lo consentiranno – si riaprirà al pubblico, «sempre garantendo una corretta erogazione dei servizi sportivi in totale sicurezza per gli iscritti e la cittadinanza».