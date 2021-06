L'assessore Bolognini incontra i ragazzi di Lecco per scrivere una legge dedicata ai giovani

Tappa a Lecco per l'assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, che giovedì ha partecipato al terzo appuntamento del tour "Generazione Lombardia", serie di incontri sul territorio con i giovani che studiano, lavorano e vivono in Lombardia.

In questa occasione, l'assessore Bolognini ha incontrato trenta giovani affiliati a direttivi delle Associazioni di Confcommercio Giovani delle sedi territoriali della Lombardia.

"Dalle prime tappe a Milano e a Pavia abbiamo ricevuto ritorni molto positivi - ha detto l'assessore Bolognini - soprattutto dai giovani coinvolti. Il nostro percorso verso il varo della legge regionale per i giovani prosegue senza soste e anche oggi sono state discusse diverse tematiche molto importanti per i giovani: lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, pari opportunità e partecipazione giovanile. Mettere al centro i nostri ragazzi è la strada giusta per arrivare alla meta e lo abbiamo fatto con grande convinzione, perché Regione crede in loro. E non potrebbe essere altrimenti. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi, stimolarli a sentirsi protagonisti e dare loro voce: queste sono le parole d'ordine per costruire, con loro e per loro, la Lombardia del futuro".

Il tour sul territorio si sviluppa con una serie di incontri nelle province lombarde e rappresenta una parte di un progetto di più ampio respiro lanciato da Regione Lombardia. "Generazione Lombardia" comprende infatti diverse altre iniziative recentemente avviate da Regione come, tra le altre, il nuovo canale Instagram @generazionelombardia e una consultazione pubblica online attiva fino al 19 luglio, sulla piattaforma Open Innovation, per raccogliere opinioni, idee e proposte dai giovani stessi.

"Proposte fonte di ispirazione"

"Tutte le proposte e le idee che i giovani ci stanno sottoponendo - spiega l'assessore Bolognini - non solo durante il tour, ma anche tramite tutti gli altri canali che Regione ha messo a disposizione, saranno per noi fonte di stimolo e ispirazione. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia è imprescindibile. Obiettivi di questi incontri sono proprio sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione positiva con le istituzioni, in cui queste ultime non siano percepite come lontane e distanti. E, soprattutto, metterli nelle condizioni di dare il loro fondamentale contributo per costruire, insieme, una Lombardia del futuro che li veda al centro e assolutamente protagonisti".

"Grazie a Confcommercio Lecco"

A coordinare l'organizzazione della tappa di giovedì 24 giugno il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Mattia Maddaluno: "Siamo davvero onorati di avere potuto ospitare questa tappa di 'Generazione Lombardia'. È stata una preziosa occasione per ascoltare e per confrontarsi. Voglio ringraziare l'assessore Stefano Bolognini per averci coinvolto in questo evento, il presidente regionale dei Giovani di Confcommercio Lombardia, Andrea Colzani, e tutti i colleghi imprenditori lombardi intervenuti. E permettetemi anche di ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco, guidata dal direttore Alberto Riva, per avere reso possibile l'organizzazione di questo evento con grande disponibilità ed efficienza".