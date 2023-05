"Brivio che dona" e City Angels mobilitati in aiuto degli alluvionati dell'Emilia Romagna

Anche nel Lecchese parte la macchina della solidarietà in aiuto della popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Su iniziativa di "Brivio che dona" e dei City Angels di Lecco, sabato 20 maggio dalle ore 8.30 alle 15, sul sagrato chiesa di San Leonardo a Brivio, ci sarà la raccolta beni di prima necessità pro alluvionati dell'Emilia Romagna. "Aiutateci a aiutare" - è l'appello lanciato da Ornella Pozzoni a nome dei volontari.

Ecco la lunga lista di materiali che possono essere donati. Prodotti pulizia casa: stracci pavimento, spugne, candeggina, alcool, detersivo pavimento, sgrassatore, scope e spazzettoni. Prodotti per la pulizia personale: shampoo, bagnoschiuma, carta igienica, pannolini neonati, pannoloni per incontinenza, assorbenti donna, detersivo liquido per lavatrice. Alimenti a lunga conservazione: olio, pasta, riso, tonno, carne in scatola, zucchero, farina bianca, piselli, fagioli, passata di pomodoro, sale da cucina grosso, biscotti prima colazione, latte a lunga scadenza. Intimo (calze, canottiere, mutande) uomo, donna e bambino nuovo. "Si precisa che l'unico punto raccolta è quello di Brivio in data 20 maggio. Non ci saranno altri punti raccolta".