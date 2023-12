Alpinismo invernale base e cascate di ghiaccio: i corsi del Cai Calco

Viste le positive esperienze degli anni scorsi, il Club alpino italiano di Calco propone anche per il 2024 la "Calco Mountain Academy", una serie di corsi e uscite di alpinismo per i soci del Cai. "In un periodo in cui fare alpinismo all’interno delle sezioni è diventato sempre più difficile - spiegano i promotori dell'iniziativa - la Calco Mountain Academy è una proposta concreta in tal senso, un contenitore all’interno del quale intendiamo proporre esperienze, corsi e in iniziative di alpinismo ai nostri soci".

"La Calco Mountain Academy si rivolge a tutti coloro che vorrebbero andare oltre le semplici pratiche escursionistiche, senza limiti di età. Intendiamo rivolgerci particolarmente a quella fascia di età dai 18 ai 25 anni, in particolare ai soci ordinari juniores, un’età questa che da sempre cerca qualcosa di diverso, di più stimolante, e che per tali motivi si rischia di perdere".

Questi gli scopi e gli obiettivi. Innanzitutto la sicurezza: attraverso l’academy si apprendono tecniche e nozioni utili e indispensabili per affrontare in modo consapevole e sicuro ogni tipo di terreno. Sul fronte della socialità: imparare a interagire con i propri compagni/e, abituandosi a lavorare in gruppo come opportunità di crescita e di stimolo. E poi ancora fiducia, conoscenza, acquisizione di capacità che permettono di affrontare “problemi” alpinistici senza particolari difficoltà, stando sempre sotto la soglia di sicurezza ma apprendendo i propri limiti e cercando di andare "oltre".

I primi corsi che verranno proposti dal Cai Calco riguardano: alpinismo invernale base (con le guide alpine di vertical project): 28 gennaio, 3 febbraio e 4 febbraio; e cascate di ghiaccio (sempre con le guide alpine di vertical project): 14 gennaio, 20 e 21 gennaio. Per info e adesioni, oltre al sito web, rivolgersi ai volontari del Cai nella sede di via Indipendenza 17 (apertura il martedì e venerdì sera dalle 21).