Calolzio vicina ai 100 anni, alla riscoperta del suo passato tra aneddoti e curiosità

In realtà manca ancora qualche anno, ma la Pro loco di Calolziocorte è già al lavoro per festeggiare al meglio i 100 anni della città capoluogo della Valle San Martino. "Aneddoti e curiosità di vita calolziese" è infatti il titolo dell'iniziativa "Alla scoperta di Calolziocorte" che l'associazione guidata dalla presidente Simona Bonacina ha sta mettendo in campo, con due incontri già fissati per novembre.

"Nel 2027 Calolziocorte compirà 100 anni - spiegano i volontari del sodalizio - In preparazione di tale evento, la Pro loco Calolziocorte organizza una serie di incontri suddivisi in due filoni. Il primo è dedicato alla storia di Calolziocorte e della Valle San Martino, il secondo alle cronache di paese relative a fatti accaduti nel corso di questi ultimi 100 anni".

Il relatore dei due incontri di novembre sarà Dario Dell'Oro

Si inizierà venerdì 17 novembre con: "Per una storia di Calolzio: il periodo romano" e si proseguirà venerdì 24 con: "Cronache contemporanee: le campane del secolo scorso". Gli incontri inizieranno alle ore 21 e saranno tenuti dallo storico ed esperto Dario Dell’Oro presso la sede Pro loco in via Fratelli Calvi, sotto la piazza del municipio. È necessaria la prenotazione presso la sede il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12, oppure telefonicamente negli stessi giorni e orari al numero 0341 630956, entro il martedì precedente le serate.