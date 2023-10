Il direttivo tutto in rosa di Confcommercio Valle San Martino

Cristina Valsecchi, titolare della pasticceria Cris di Calolzio, è stata eletta all'unanimità al vertice del Consiglio territoriale di Confcommercio Valle San Martino. L'assemblea elettiva si è svolta presso la sala conferenze della Bcc di corso Bergamo e i presenti hanno riconfermato alla guida dell'associazione di categoria la presidente Valsecchi, votando all'unanimità il direttivo - tutto in rosa - che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028 affiancandosi agli esercenti del territorio di Calolziocorte, Olginate e paesi limitrofi (zona 6 di Confcommercio Lecco).

Le componenti del direttivo, ci sono due new entry

Il direttivo sarà composto dalle consiglieri uscenti Marilena Duci (Glamour Abbigliamento di Calolzio), Patrizia Martinoli (La Fiorita di Eugenio Martinoli & C. snc di Olginate) ed Erica Bertolini (ambulante prodotti ittici di Calolzio), oltre che dalle due new entry: Ivonne Tentori (Centro Carni Cavallo di Calolzio) e Graziella Mandaglio (La Gra hairstylist di Mandaglio Graziella di Calolzio).

"C'è grande soddisfazione per questa riconferma, che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto e all'impegno profuso: è una fiducia che mi gratifica e mi dà entusiasmo per affrontare il prossimo quinquennio - commenta la presidente Cristina Valsecchi, che fa anche parte della giunta di Confcommercio Lecco - Veniamo da anni intensi, compresi quelli dell'emergenza covid. Abbiamo sempre cercato di essere presenti e attenti alle esigenze delle imprese. Abbiamo aiutato le attività anche grazie all'associazione che abbiamo creato, di concerto con Confcommercio, per realizzare e seguire eventi a sostegno delle attività".

"Un ottimo gioco di squadra che va a favorire le imprese"

"Abbiamo portato avanti insieme al Comune di Calolzio l'azione finalizzata a ottenere 75mila euro relativi al bando del Distretto del commercio, come già fatto alcuni anni fa. Ora siamo pronti a continuare nelle nostre iniziative a supporto del commercio in Valle San Martino, a partire dalle prossime proposte di Natale a Calolzio - aggiunge Cristina Valsecchi - Voglio ringraziare il presidente Antonio Peccati, e il direttore Alberto Riva, per il sostegno espresso in questi anni e per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. C'è sempre stata un'ottima collaborazione anche con la struttura: Confcommercio Lecco è una famiglia. C'è sinergia e questo porta a un ottimo gioco di squadra che va a favorire le imprese".