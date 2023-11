"Questo non è amore", anche a Lecco la campagna della Polizia contro la violenza sulle donne

La campagna della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne approda anche a Lecco. In occasione della prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, nel quadro dell'iniziativa permanente dal titolo “Questo non è amore”, la Direzione anticrimine della Polizia di Stato - Servizio centrale anticrimine, ha realizzato un opuscolo informativo da utilizzare per iniziative di sensibilizzazione e per l’emersione delle situazioni di violenza.

Il documento contiene storie e testimonianze reali

Il documento che, come negli anni scorsi, contiene storie e testimonianze reali, è stato concepito come strumento utile per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, con un focus sulla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore.

Denunciare le situazioni a rischio

La Questura di Lecco, nella giornata di domani, sabato 25 novembre, sarà presente nella mattinata presso la stazione ferroviaria e in piazza Garibaldi allo scopo di promuovere la campagna in questione e parlare con i cittadini.

In queste due postazioni sarà presente un’équipe composta da operatori della Questura specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, che sensibilizzerà la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale. Nell’occasione verrà distribuita la nuova brochure sul tema, dal titolo "Questo non è amore".