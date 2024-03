“La cannabis va coltivata in casa”: a Lecco si spinge per la legge

Anche a Lecco si vuole la legge sulla coltivazione della cannabis in casa. Sabato anche nel capoluogo manzoniano sarà possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare "Io Coltivo" promossa da Meglio Legale, che prevede la legalizzazione della coltivazione domestica di cannabis a uso personale.

“Recentemente anche in Germania, preso atto del fallimento del proibizionismo, è stata approvata una proposta per la decriminalizzazione della coltivazione per uso personale e per la legalizzazione dei cannabis club. E in Italia? Come Cellula Coscioni Lecco, da sempre impegnati su questo tema, non crediamo che si possa restare a guardare: tanti sarebbero i vantaggi per il paese, dalla lotta agli affari della mafia ai benefici per i conti dello stato, dall'alleggerimento del carico giudiziario al contrasto del sovraffollamento carcerario, passando ovviamente per il tema di un uso maggiormente consapevole e controllato”, spiegano gli organizzatori.

L'appuntamento, insieme all'associazione L'Asino di Buridano, è per sabato 16 marzo in via Roma dalle ore 9.30 alle 18.00. “Ricordiamo che, come nei mesi scorsi, continuerà a essere possibile firmare anche con SPID dal sito iocoltivo.org”.