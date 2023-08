Dalla Piccola al Bione: i cantieri estivi aperti in città

"È un'estate di cantieri aperti in città". Lo ricorda il sindaco Mauro Gattinoni che nella sua ultima newsletter di venerdì 11 agosto ha fatto il punto sulle opere in corso a Lecco. "Proseguono i lavori alla Piccola sulle due stecche dei magazzini - fa presente innanzitutto il primo cittadino - montato il ponteggio, è stata posizionata la linea salvavita e la rete di sicurezza, e sono iniziati i lavori di demolizione interni e di pulitura delle inferriate e quelli di consolidamento di alcune finestre".

Sono, invece, stati ultimati i lavori di relamping e l'installazione della nuova tribuna telescopica al palazzetto dello sport del centro sportivo comunale al Bione, dove sono in corso lavori anche per la piscina, lo spogliatoio del campo 1, il rettilineo indoor e l'illuminazione della pista di atletica. "Interventi di relamping hanno interessato anche le scuole primaria Nazario Sauro e secondaria di primo grado Stoppani, mentre a San Giovanni sono in corso i lavori di rinforzo statico locale su alcuni elementi strutturali dell'asilo nido Arca di Noè. A Chiuso sono, infine, iniziati gli interventi di riqualificazione del parapetto di via Padre Gemelli".

Rimando sempre ai rioni, a Germanedo sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria di tutti i locali interni e dell'auditorium da 200 posti per il centro civico Sandro Pertini. Da metà agosto al centro civico farà ritorno l'Informagiovani. Sempre a Germanedo, sono in fase di conclusione anche le opere per la riqualificazione del playground di via Eremo, che vedrà un nuovo campetto da basket con spazi parkour e skateboard.

"Da ultimo sono iniziate le indagini diagnostiche per le passerelle di corso Monte Santo di Malavedo - rciorda infine Gattinoni - I risultati saranno recepiti dal progettista nel progetto esecutivo che prevede: demolizione delle vecchie passerelle, costruzione di nuove passerelle in corten con struttura autoportante, innesto della passerella a monte con la passerella sopra il Gerenzone (a oggi inutilizzata e in disuso), la riqualificazione dell'area".