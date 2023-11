La Lombardia insieme al governo nella guerra alla carne sintetica

Carne sintetica, il muro del governo e del Parlamento rimane altissimo. Nel pomeriggio a Montecitorio si è tenuta la votazione relativa alla legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Verdetto schiacciante: 159 voti a favore del divieto proposto dal ministro Francesco Lollobrigida, 53 contrari e 34 astenuti, per la gioia di Coldiretti che ha tenuto un sit-in davanti al palazzo romano e ha vissuto momenti di tensione con gli esponenti di +Europa.

L'Italia è il primo paese continentale a introdurre questa restrizione e viene impedito anche l'uso della parola "carne" per prodotti trasformati che contengono delle proteine vegetali.

Vietata la carne sintetica, esulta la Lombardia

“Bene, anzi benissimo”. Questo il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, dopo l'approvazione della legge sul divieto di produrre e vendere in Italia carne sintetica. “Un provvedimento - hanno spiegato congiuntamente - che la Lombardia ha sempre sostenuto con forza, a difesa delle sue filiere e di un settore in cui rappresentiamo un'eccellenza mondiale. Ora questa legge diventi modello in Europa e altri Paesi finalmente si accorgano che la risposta alla domanda di cibo sano e di qualità è nei nostri allevamenti e non nel bioreattore di qualche multinazionale”.

“Il tema della sicurezza alimentare - ha aggiunto l'assessore Beduschi - è centrale nel nostro concetto di agricoltura. Nonostante le polemiche di chi usa perfino il cibo, che è un vanto del Made in Italy, per attaccare l'azione del Governo, oggi è stato fatto un passo decisivo anche per la Lombardia, che vanta il patrimonio zootecnico più importante del Paese e vuole continuare a offrire agli italiani i suoi prodotti tradizionali”.