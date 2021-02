Carnevale dai balconi per gli ospiti della Rsa, dalla strada l'abbraccio ideale dei bimbi

Distanti sì, ma uniti dalla voglia di stare insieme: gradita "festa a distanza" in via San Nicolò con protagonisti gli ospiti della Borsieri e i piccoli dell'asilo Papa Giovanni XXIII

Musica, coriandoli e stelle filanti dai balconi al marciapiede sottostante per una festa a distanza, ma comunque molto gradita. Gli ospiti della residenza Borsieri (Fondazione Sacra Famiglia) di Lecco e i bambini della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII hanno festeggiato insieme il carnevale. Un'iniziativa colorata e originale nel rispetto dei distanziamenti imposti dalle regole anticovid e con un numero contenuto di partecipanti tra bimbi e maestre, andata in scena in via San Nicolò - dove si trova la casa di riposo - a due passi dal centro città (vedi foto).

«L’occasione del carnevale ha favorito un nuovo appuntamento nell’ormai consolidato legame di amicizia e affetto tra le due generazioni - hanno commentato gli organizzatori - Per i bambini si è trattato di un bel momento di festa trascorso lanciando coriandoli e stelle filanti e regalando gioia e allegria agli ospiti della struttura».