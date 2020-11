Lockdown e consegna a domicilio, la Carovana del Sorriso: «La nostra disponibilità non cambia»

«Lockdown? Cambia il colore, ma non la nostra disponibilità». Con questo slogan la Carovana del Sorriso Onlus ha voluto ricordare alla cittadinanza lecchese che «il nostro progetto gratuito per il servizio spesa e farmaci a domicilio, posta, dog sitting e telefono amico rimane invariato per chi è in quarantena e per coloro che preferiscono non uscire dalla propria abitazione. Ricordiamo inoltre che qualora vi fosse la necessità da parte di un nonno di recapitare un dono a un nipote o viceversa noi siamo a disposizione».

Per contattare i volontari è sufficiente comporre il numero 351 9260560.