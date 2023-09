Viabilità sul lago: la Provinciale 72 a Dervio chiude una notte

La Sp72 chiude una notte causa lavori. La richiesta alla Provincia di Lecco è giunta dalla società che si sta occupando dell'intervento nel comune di Dervio, in località Corenno Plinio: necessario lo smontaggio di una gru di cantiere.

Per questo motivo l'ente provinciale ha disposto la chiusura notturna al traffico della Sp72 del Lago di Como in prossimità del pk 83+700 circa (Via Pietro Badoglio n. 13) in comune di Dervio località Corenno Plinio, dalle ore 22 di Giovedì 28.09.2023 sino alle ore 02.00 di Venerdì 29.09.2023.