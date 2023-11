Taglio piante e lavori sui binari: chiudono le strade Provinciali

Sono giorni di lavori intensi sulle strade di competenza della Provincia di Lecco, oggetto di numerosi interventi.

La SP72 a lago chiuderà totalmente in prossimità del pk 79+740 circa nel comune di Bellano per poter completare interventi urgenti di ispezione e taglio vegetazione delle arcate del ponte di proprietà di Rfi (km 27+026), dalle ore 22 di giovedì 9 novembre alle ore 6 di venerdì 10 novembre 2023.

Nel mentre, dalle 16.30 di lunedì 6 novembre, è stata disposta la riapertura della Sp62 della Valsassina nel tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (loc. Pennaso di Bellano). I lavori di consolidamento di alcuni tratti della parete rocciosa resisi necessari causa maltempo delle scorse settimane sono stati infatti conclusi dai tecnici.

Chiusure causa lavori sulla ferrovia

Lungo la linea ferroviaria Seregno-Ponte San Pietro Rfi ha in programma lavorazioni di rinnovamento e risanamento della massicciata del binario. Per questo motivo sarà necessario chiudere al traffico veicolare la Sp55 di Lomagna dal pk 9+560 circa al pk 9+580 circa in corrispondenza del passaggio a livello km ferroviario 13+306 nel comune di Robbiate (via Sernovella); il divieto sarà in vigore dalle ore 20 del 14 novembre alle 12 del 16 novembre 2023.

Per le stesse esigenze di Rfi sarà chiusa al transito anche la Sp56 di Imbersago tra il pk 10+700 circa e il pk 10+720 circa, in corrispondenza del passaggio a livello km ferroviario 12+866 nel comune di Robbiate (via Milano), dalle ore 20 di lunedì 13 novembre 2023 alle 8 di mercoledì 15 novembre 2023 compreso, e comunque sino al termine delle lavorazioni in caso di eventi non prevedibili che possono interferire con la tutela degli utenti della strada.