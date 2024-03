Ciclopedonale da Valmadrera a Parè: in autunno i lavori

Saranno i prossimi sindaci di Valmadrera e Malgrate a inaugurare la ciclopedonale a sbalzo sul lago. L'opera, annunciata da Progetto Valmadrera già durante la corsa elettorale del 2020, vivrà l'avvio dei lavori a ottobre nella zona del ponticello vicino al comune più piccolo, parte dell'opera già autorizzata e finanziata. In un gremito Centro culturale di Valmadrera è stato presentato il progetto. La grande novità è quella legata alla doppia via: i ciclisti percorreranno l'attuale sede viaria, che sarà però ampliata attraverso lo sbancamento del monte, mentre i pedoni batteranno la passerella vera e propria.

Introducendo, il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato in particolare il sovrintendente Matteo Sintini, sempre sul posto per verificare di persona le soluzioni possibili, il progettista Arturo Montanelli e i sindaci degli altri Comuni interessati al progetto (Civate, Malgrate, Galbiate e Lecco). Il primi cittadino valmadrerese, a fine mandato al pari del malgratese Polano, ha poi sottolineato il fatto che, come amministratori, abbiano “sempre ragionato come territorio con la priorità delle esigenze sportive, della sicurezza e del turismo”.

Ha poi evidenziato alcuni degli interventi previsti “per valorizzare ancora di più dai recenti lavori di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato della Rocca al Parco e Belvedere sopra la Rocca, all'area camper e zona parcheggi”. Ha concluso come gli oltre 7milioni e 500mila euro di avanzo di gestione lasciati alla prossima amministrazione “siano più che sufficienti per finanziare le uniche due opere non ancora con copertura, ovvero la caserma dei Vigili del Fuoco e la pista ciclopedonale”.

Il finanziamento della Regione

Infine ha dichiarato che è già stata presentata domanda in Regione per un finanziamento, aspetto su cui alla fine è intervenuto il consigliere Fragomeli, anche a nome dei consiglieri regionali Piazza e Zamperini, bloccati lungo la Strada Statale 36. L'ingegner Arturo Montanelli ha sottolineato “la complessità del progetto e il fatto di collegare cinque Comuni e si è poi soffermato sulla parte della Rocca, che è la più sviluppata progettualmente e i cui primi interventi avranno inizio a ottobre di quest'anno”.

L'architetto Matteo Sintini ha sottolineato “la proficua collaborazione su questo progetto, soprattutto su un bene pubblico che può essere utile a tanti cittadini”. Ci si è poi soffermati sulla zona del ponte tra Valmadrera e Malgrate, laddove si ricaverà lo spazio sul fronte roccia per non toccare la parte storica delle mura. Infine i saluti dell'ingegner Alberto Invernizzi che, con l'assessore e candidato sindaco Cesare Colombo e l'architetto Marco Nava, segue il progetto interno agli uffici comunali, e del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, a nome di tutti i sindaci presenti.