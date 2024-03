"Nel nostro cinema abbiamo avuto una programmazione da Oscar"

Una programmazione da Oscar. Al Palladium di Lecco quasi tutti i film che la scorsa notte sono stati premiati dall'Academy con la celebre statuetta sono stati trasmessi nel corso di questa stagione cinematografica. E altri sono entrati nelle rassegne di cineforum.

Così commentano i responsabili della programmazione della sala di Castello. "Il Palladium di Lecco, nella sua programmazione, ha centrato quasi totalmente i titoli premiati e, pur essendo senza dubbio dispiaciuto per il mancato riconoscimento a Io capitano del regista napoletano Garrone, in corsa nelle cinque nomination per il miglior film in lingua straniera e unico titolo italiano, non può fare a meno di vedere con soddisfazione che i film che hanno fatto incetta di Oscar sono stati tutti programmati dalla sala di Castello".

A partire dal grandioso Oppenheimer che ne ha vinti ben sette, proseguendo con le quattro statuette di Povere creature, la miglior attrice non protagonista di The Holdovers - Lezioni di vita, l'agghiacciante La zona di interesse, miglior film straniero, e finendo con Barbie e Anatomia di una caduta anch'essi a vario titolo premiati.

Programmazione fino a giugno

"Gli oscar assegnati testimoniano e quasi certificano che la programmazione scelta e offerta alla città dal gruppo dei volontari che gestiscono il Palladium è stata ben gestita e attenta - spiegano da Castello - Ovviamente si prosegue fino a giugno nell'attività della sala che, oltre a operare cinque giorni alla settimana, è attiva nelle mattinate con le scuole e, nei giorni di chiusura, ospitando la stagione teatrale del Comune di Lecco (in attesa della fine dei lavori al Teatro della Società) e gli spettacoli della Compagnia del Domani".