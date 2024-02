Tutti al cinema: anche nel Lecchese è tempo di "Dune - Parte 2"

Ecco l'atteso kolossal Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve, il quale miscela fantascienza alla sua consueta tocco immaginifico. Il film è fuori in diverse sale, mentre rimane in programmazione l'acclamato Past lives. Non mancano appuntamenti per grandi e piccini nelle sale del territorio.

La trama di Dune - Parte Due

Paul Atreides si raduna dietro Chani e i Fremen mentre trama la sua vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Deve fare di tutto per prevenire un terribile futuro che solo lui può prevedere.

Il trailer

Palladium

Dopo il successo stratosferico della prima parte, Dune, uscito nell'ottobre del 2021, l’adattamento cinematografico della saga fantascientifica basata sull'omonimo libro di Frank Herbert continua e giunge al suo secondo capitolo, diretto nuovamente dal regista canadese Denis Villeneuve, entrando nel vivo dell'azione.

Giovedì 29/02 Anatomia di una caduta ore 21

Venerdì 01/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Sabato 02/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Dune - Parte Due ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Ancora in sala Past lives, prima visione a firma di Celine Song, con cast quasi interamente coreano prodotto negli Stati Uniti. Settimana molto ricca con almeno un titolo al giorno.

Giovedì 29/02 Martedì e venerdì ore 21 (prima visione)

Venerdì 01/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Sabato 02/03 Prendi il volo ore 15

Sabato 02/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Past lives ore 17 (prima visione)

Domenica 03/03 Martedì e venerdì ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/03 È andato tutto bene ore 21

Martedì 05/03 One life ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 28/02 Mavka e la foresta incantata? ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 29/02 The palace ore 21

Venerdì 01/03 La quercia ore 21 (prima visione)

Sabato 02/03 La quercia ore 21 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 29/02 Kafka a Teheran ore 21

Venerdì 01/03 Kafka a Teheran ore 21

Domenica 03/03 Dieci minuti ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/03 Dieci minuti ore 21 (prima visione)

Martedì 05/03 Il cacciatore 4K riedizione ore 21

Mercoledì 06/03 Il cacciatore 4K riedizione ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 02/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Past lives ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/03 One life ore 21*

* proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Cinema Bellano

Venerdì 01/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Sabato 02/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Dune - Parte Due ore 17, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 06/03 C'è ancora domani ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 29/02 Foglie al vento ore 15, ore 21

Venerdì 01/03 Il ragazzo e l'airone ore 21

Sabato 02/03 Sansone e Margot: due cuccioli all'opera ore 17 (prima visione)

Sabato 02/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Sansone e Margot: due cuccioli all'opera ore 16.30 (prima visione)

Domenica 03/03 Past lives ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/03 Il ragazzo e l'airone ore 21

Martedì 05/03 Past lives ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 06/03 The miracle club ore 21*

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 01/03 The miracle club ore 21

Domenica 03/03 The miracle club ore 18

Lunedì 04/03 Viaggio in Giappone ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non sono previste proiezioni

Jolly Olginate

Venerdì 01/03 Io capitano ore 21

Sabato 02/03 Dune - Parte Due ore 21 (prima visione)

Domenica 03/03 Dune - Parte Due ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 04/03 Manodopera ore 15, ore 20.45

Sala Sironi di Osnago

Domenica 03/03 Past lives ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 04/03 Past lives ore 21** (prima visione)

Mercoledì 06/03 Past lives ore 21 (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale (inglese/coreano) con sottotitoli in italiano