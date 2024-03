Strano ma vero: pioggia e vento mollano il colpo nonostante l'arrivo del Luna Park a Lecco. Il tradizionale e attesissimo PasquaPark di Lecco inaugura ufficialmente sabato 16 marzo 2024 (ore 15.30) e resta in città per tutto il periodo pasquale e oltre, fino a domenica 7 aprile. Da anni dispensatore di gioia e divertimento per grandi e piccini, anche nel 2024 il tradizionale luna park si prepara a colorare la Pasqua lecchese, regalando spensieratezza a bimbi e famiglie ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi.

Le novità del Luna Park di Lecco

Dopo il successo dell’edizione 2023, resta viva la concessione del Comune alla struttura di un’area più ampia rispetto al passato: in questo modo, il Pasqua Park di Lecco torna nuovamente in città al completo, portando con sé tutte le sue 44 attrazioni, tante novità ed eventi collaterali. “Anche quest’anno il PasquaPark sarà diviso in due aree – racconta Carlo Contiero, portavoce del comitato organizzatore della struttura – una in zona Bione e l’altra in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago. Rispetto al 2023, al loro interno le attrazioni saranno distribuite in modo tale da offrire sia alle famiglie, sia ai ragazzi di ogni età, una scelta ampia e variegata, che possa accontentare tutti i nostri visitatori. E, come sempre, non vediamo l’ora di far divertire grandi e piccini nel nostro luna park”.

Luna Park di Lecco: gli orari

L’inaugurazione avrà luogo al Bione sabato 16 marzo 2024 alle ore 15.30. In quell’occasione saranno presenti anche animatori d’eccezione, pronti a colorare la cerimonia di apertura del luna park, e ai primi mille visitatori verrà consegnato un blocchetto di 50€ di sconti da spendere in quella giornata e nei feriali successivi. Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni, prima tra tutte l’amata giostra tappeto volante. Inoltre, sono confermati gli eventi collaterali, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Il PasquaPark di Lecco è aperto dal 16 marzo al 7 aprile 2024 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi tutte le attrazioni del luna park sono aperte con orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).