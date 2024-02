Prezzo non disponibile

Il conto alla rovescia è iniziato! Il Tour di Motor Street Food farà ritorno a Olginate per il terzo anno consecutivo, promettendo un weekend emozionante e pieno di sorprese per tutti gli amanti del cibo di strada e dell'adrenalina. L'evento si terrà nei giorni 19, 20 e 21 aprile presso area camper piazza 18 Agosto 1909.

Ma quest'anno, l'emozione sarà alle stelle con la presenza di spettacoli di motocross freestyle con piloti di fama internazionale, che sfideranno la gravità con acrobazie mozzafiato che lasceranno il pubblico senza fiato. Un vero e proprio spettacolo per gli amanti delle due ruote e per chi ama l'adrenalina pura!

Inoltre, per i più piccoli e per gli aspiranti piloti, sarà allestito un circuito di minimoto elettriche, con la possibilità di partecipare alla scuola bimbi in moto. E c'è una grande novità quest'anno: i bambini dai 3 anni potranno anche loro partecipare all'avventura e sentirsi veri piloti su due ruote.

Ma l'azione non finisce qui! Lungo il percorso dell'evento troverete un'ampia selezione di banchi di street food che delizieranno i vostri sensi con un'infinità di prelibatezze. Dagli hamburger succulenti alla carne alla brace, dai panini gourmet alle piadine fragranti, dalla porchetta croccante alla salsiccia saporita, ai cibi etnici più esotici, primi piatti irresistibili, dolci tentazioni e non dimentichiamoci dei fiumi di cocktail e birra che faranno da accompagnamento perfetto a ogni boccone.