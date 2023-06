Nameless Festival 2024

Prezzo non disponibile

Dopo essersi appena concluso con numeri da record, Nameless Festival è già pronto a ripartire e annuncia le date della prossima edizione, che si terrà dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Dal 2 al 4 giugno 2023 il festival ha ospitato 30 mila persone al giorno, il 25% in più rispetto all’edizione 2022 che si è tenuta in 4 giorni. A queste, si sono aggiunte le 10 mila presenze della Deejay Time, la serata inaugurale che si è tenuta giovedì 1° giugno dall’area de La Poncia, pensata per omaggiare i residenti dell’Oggionese.