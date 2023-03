Con la rievocazione storica riaprono i Forti di Colico

Non poteva esserci modo migliore di avviare la stagione 2023 dei forti di Colico che riportare a Forte Montecchio Nord i rievocatori storici. Nel suo primo week-end di apertura, infatti, la batteria corazzata della Prima Guerra Mondiale meglio conservata d’Europa, gestita dal museo della Guerra Bianca in Adamello, ospiterà una rievocazione storica che riporterà la struttura in pieno 1940, rendendo possibile, per i visitatori, compiere un salto indietro di oltre ottant’anni.

Le diverse stanze del forte, infatti, dalla batteria con i suoi quattro cannoni da 149 mm alla sala comando, passando per la camerata della truppa, l’infermeria, l’armeria e l’ufficio di maggiorità, verranno animate dai rievocatori del gruppo storico “Cavalieri del Fango”, che riproporranno spaccati di vita quotidiana della guarnigione arredando persino i vari locali del forte per riportarci in quell’epoca, ovvero nei tragici anni della Seconda Guerra Mondiale.

Un evento doppiamente importante perché non solo inaugura la stagione di visite 2023 del museo, ma anticipa anche un secondo e più grande evento di rievocazione storica, in fase di programmazione, sempre al Forte Montecchio, previsto per il mese di giugno.

"Siamo veramente entusiasti che la direzione del Museo della Guerra Bianca abbia acconsentito ad ospitarci nuovamente, riprendo la longeva e proficua collaborazione iniziata e sviluppatasi prima della pandemia - affermato Fabio Clerici, presidente dei 'Cavalieri del Fango' - Soprattutto in un contesto storico come quello attuale, in cui i venti di guerra continuano a soffiare sull’Europa (ed il mondo), riteniamo ancor più importante ribadire, attraverso le nostre ricostruzioni storiche e la nostra opera di divulgazione storica, il valore del ricordo delle vicende accadute durante le guerre mondiali come monito e stimolo ad evitare di commettere gli stessi tragici errori di chi ci ha preceduto". Forte Montecchio sarà visitabile dalle 10 alle 18 sia sabato 11 marzo che domenica 12.