Colico sempre più smart: ecco i nuovi totem informativi

Colico è sempre più smart e vicina ai cittadini e ai turisti. Due nuovi totem informativi sono infatti stati installati in prossimità dell’imbarcadero e dinnanzi alla stazione ferroviaria. Due grandi pannelli digitali, con informazioni puntuali, immagini del territorio dell'Alto lago, avvisi di eventi, a servizio di chi vive a Colico, di chi si trova di passaggio o vi soggiorna per vacanza. Il progetto, portato avanti dall’amministrazione di Colico, non comporta costi a carico cel comune ed è interamente finanziato da privati.

Soddisfazione da parte del sindaco Monica Gilardi, che commenta: "I nuovi totem sono uno strumento moderno e dall’aspetto accattivante, che offre un servizio importante, permettendo di fruire in modo semplice di informazioni utili e delle proposte del territorio". Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore al turismo Daniele Bonetti e il consigliere Arianna Masa: "Inauguriamo un nuovo canale per avvicinarci al cittadino, nonché un nuovo strumento di comunicazione immediato per i turisti, che si aggiunge al sito istituzionale del Comune, alla app Colico Smart, al canale telegram e alle pagine social dell’amministrazione comunale e di VisitColico".