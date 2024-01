Compra una chiesa sconsacrata per esporre le Moto Guzzi

Ha comprato una chiesa sconsacrata mosso dal sogno, anzi dall'obiettivo, di trasformarla in una sorta di museo-attrazione, "un punto di riferimento turistico sul Lago di Como", non esita a definirla così.

Alessandro Longoni, milanese di origine, risiede da qualche anno ad Abbadia Lariana, dove nel 2013 ha acquistato la chiesa di San Bartolomeo. Negli anni l'uomo ha trasformato la chiesa in un luogo davvero originale, dove possono essere ammirati quadri e statue a sfondo religioso, oggetti di sicuro interesse e persino Moto Guzzi d'epoca così come statue in legno tra cui una raffigurante il grande Alberto Sordi.

La chiesa di San Bartolomeo

L'edificio sacro sorge in località Castello. Il nome originale è "Castello dell'Abate": un luogo antichissimo che riporta tracce documentate della presenza dei romani. La chiesa fu eretta intorno all'anno 800, secondo la tradizione da Desiderio re dei Longobardi. Oltre al monastero di Abbadia, San Bartolomeo è l'edificio religioso più antico del paese. La sua sconsacrazione avviene nel 1970 su richiesta dell'allora parroco. Numerose sono le leggende legate alla sua presenza che si sono sviluppate nei decenni (fantasmi, cunicoli sotterranei), così come è ricca la sua storia: durante la Peste del Cinquecento, ad esempio, ospitò i malati e le ossa de defunti del territorio.

"I costi di manutenzione sono alti"

"Io penso che non sia una questione di soldi per comprarla, ma di poterla mantenere e ristrutturare perché questi edifici hanno un patrimonio artistico e architettonico. I costi sono elevati perché servono imprese specializzate - spiega Longoni - L'ho acquistata per una casualità. Essendo un confinante di terra ho avuto una prelazione e ho chiesto di poterla comprare. Dopo varie richieste e permessi sono riuscito nel mio intento, per una cifra non esagerata: mi è venuta a costare poco meno di un appartamento sul lago".

Cosa rende così speciale questa chiesa? Alessandro negli anni ha effettuato numerosi interventi di ristrutturazione, fondendo il sacro con il profano. Anzi, con il 'pop', come l'ha definito il giornalista Stefano Bolotta che sulla vicenda ha realizzato un video sul suo canale Youtube (ve lo proponiamo in alto). "Quando è stata acquistata all'interno non aveva nulla - prosegue l'istrionico proprietario - L'ho riarredata per ospitare eventi come matrimoni. Mi sono appassionato alla vita dei santi, ma ho voluto inserire anche oggetti omaggio al nostro territorio: due motociclette della Guzzi, abbinando un personaggio a ciascuna dei due mezzi: il primo è Giuseppe Guzzi, che nel 1928 partì con la sua due ruote alla volta di Capo Nord, e il secondo è Alberto Sordi, simbolo dell'Italia del Dopoguerra".

Non propriamente ciò che ci si aspetterebbe di ammirare accanto a una statua dei santi o della Madonna.