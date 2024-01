Anita guida il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi a Mandello

Pietro Boe, Miriam Corti, Federico Monga, Camilla Gandolfi, Sofia De Capitani, Virginia Vanini, Daniele Innocente Poletti e Greta Esapovic, alunni delle tre classi della media Volta di Mandello del Lario, hanno votato a sindaco Anita Nasuti e suo vice Giorgia Esposito nella seduta del Consiglio comunale dei ragazzi in carica per l'anno scolastico 2023-24.

Seduti sugli scranni dei "grandi" dell'Amministrazione mandellese guidata da Riccardo Fasoli, nel corso degli interventi i giovani hanno espresso le linee guida del loro mandato: migliorie all'interno del plesso scolastico sotto l'aspetto logistico fino a una proposta nuova e innovativa; istituire corsi di recupero per i compagni che necessitano di ripassi di studio gestiti da loro stessi coetanei. Il neoconsiglio comunale dei ragazzi va oltre, esce dall'ambito delle mura scolastiche per accedere al mondo esterno della collettività e monitorare le eventuali barriere architettoniche presenti sul territorio cittadino. Fino a interagire con le nonne e i nonni ospiti della locale Rsa e frequentanti il Centro diurno anziani di via Manzoni.

Fasoli: "Segnalazioni interessanti"

"Cose molto interessanti le vostre segnalazioni, alcune di vostra pertinenza, altre che dovremo demandare al nostro Consiglio comunale" è l'attenta osservazione del primo cittadino a questi nuovi eletti, forse proiettati in futuro ad amministrare il vivere pubblico. In sala consiliare con gli studenti erano presenti il preside Massimiliano Craia, Ilaria Lococciolo professore referente per i ragazzi, Luisella Aliprandi, consigliere di maggioranza e presidente del Consiglio comunale degli studenti e Silvia Colombo per i genitori raggruppati nell'associazione "I fuoriclasse". Ancora, in ambito amministrativo, la presenza degli assessori all'Istruzione e Cultura Doriana Pachera e Guido Zucchi per il sociale.

