"Un signore, mite e di gran carisma": il Consiglio regionale omaggia Boscagli

Il Consiglio regionale ha ricordato questa mattina Giulio Boscagli, scomparso la scorsa settimana: l'ex sindaco di Lecco è stato consigliere e assessore regionale in diverse legislature.

"Non è facile restituire la ricchezza etica e umana di Giulio Boscagli, lo hanno testimoniato le innumerevoli voci che nei giorni scorsi si sono levate per ricordarne la figura, il carattere e il suo impegno civile 'esemplare', come ben ricordato unanimemente, nella scorsa seduta, anche da tanti colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Il suo impegno nelle istituzioni e per i cittadini lombardi lo ha reso una figura distintiva e unica, rendendolo un prezioso e imprescindibile punto di riferimento politico e umano. Tutti ne ricordano il tratto signorile, la mitezza, il suo tranquillo carisma, la sua straordinaria capacità di ascoltare e dialogare con tutti per cercare le soluzioni migliori ai problemi più diversi. Figura di alto profilo istituzionale, contraddistinta da un profondo senso delle istituzioni che ha sempre servito con grande rispetto e responsabilità anche nei suoi anni di impegno in Regione Lombardia, nei diversi ruoli da lui ricoperti in Giunta e in Consiglio regionale".

Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha ricordato Boscagli. A lui l'assemblea regionale ha dedicato una breve cerimonia commemorativa prima dell'inizio dei lavori. Presenti anche la moglie Anna Maria con il figlio Giacomo e il nipote Filippo.

Dopo l'intervento del presidente Romani hanno voluto portare un contributo personale anche il presidente della Commissione Affari istituzionali Matteo Forte, il sottosegretario Raffale Cattaneo e il presidente della Giunta Attilio Fontana. Al termine è seguito un minuto di silenzio.