La copertura del campo da tennis "sorvola" la Sp72: necessaria la chiusura per alcuni minuti. Accadrà nella giornata di martedì a Mandello, all'incrocio con via Pra' Magno.

"È ormai da diversi anni che la copertura dei campi da tennis presso il centro sportivo comunale ha necessità di essere sostituita: strappi che fanno entrare acqua nelle giornate di pioggia e condensa dettata dall'usura generale della membrana impediscono l'utilizzo dei campi nelle giornate di brutto tempo" spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

Già lo scorso settembre erano stata affidata la fornitura della nuova copertura, con un costo complessivo di poco inferiore ai 90mila euro, che ha visto la compartecipazione di Polisportiva per 25mila euro.

L'inizio dei lavori

A partire dalla giornata di lunedì 19 febbraio avranno inizio le operazioni di smontaggio del telo esistente, internamente all'area coperta, mentre nella giornata di martedì 20 febbraio verrà posizionata un'autogrù nell'area in fregio alla salita San Giorgio per procedere a sollevare il nuovo telo e posizionarlo sopra la tensostruttura. Tale operazione richiederà alcuni minuti durante la quale il pacco di copertura sorvolerà la Sp72 e il traffico dovrà essere completamente interrotto. Successivamente, e per tutta la giornata, il braccio dell'autogrù resterà sospeso sopra la Sp72 a servizio delle attività di stesura dello stesso.

"Il momento di chiusura sarà ridotto al minimo indispensabile (pochi minuti) e pianificato nelle ore di minor passaggio della mattinata di martedì 20 - assicura Fasoli - Durante le attività sarà interdetto l'utilizzo dell'area tennis, basket esterno e pista di atletica della Polisportiva. Ci scusiamo per il disagio, ma siamo felici di poter dare finalmente risposta ai ragazzi e agli appassionati che frequentano i nostri campi da tennis".